Суд рассматривает иск прокуратуры к Захарченко на полмиллиарда рублей

Никулинский райсуд столицы начал второй процесс о взыскании с полковника полиции Дмитрия Захарченко незаконно полученных активов.

В доход государства уже обращены полученные незаконным путем почти 9 миллиардами рублей в разной валюте, обнаруженные в квартире сводной сестры полковника. Также суд обратил в доход государства многочисленные квартиры и автомашины родственников и знакомых Захарченко.

На этот раз Генпрокуратура подала иск на 500 миллионов рублей. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Он пояснил, что на первом заседании суда прокуроры подали ходатайство о том, чтобы обязать ответчика, в данном случае это Захарченко и его знакомая Яна Саратовцева, представить отчет о расходах об их совместной поездке в США в 2013 году.

По данным прокуратуры, будущая супруга полковника купила в поездке ювелирные изделия на 320 тысяч долларов, что составляет по курсу на день покупки более 10 миллионов рублей и равно совокупному доходу Саратовцевой с 2007 по 2014 годы.

По утверждению Куренного, приобретенные изделия должны быть возвращены государству или возмещена их стоимость.

Также ответчиками по иску являются одна из сожительниц Захарченко - Марина Семынина - а также ее отчим и подруга. Еще одним фигурантом рассматриваемого дела будет Лилия Горшкова, родственница одной близкой подруги офицера МВД. Как полагают в надзорном ведомстве, с их помощью Захарченко пытался скрыть свои активы, оцениваемые почти в полмиллиарда рублей. По решению Басманного суда Москвы сейчас эти деньги и имущество находятся под арестом.

Генпрокуратура требует конфисковать у Семыниной 201 облигацию на общую сумму 208,8 тысячи долларов, а также 6 миллионов рублей на счете. У ее отчима, бизнесмена из Ростовской области Алексея Кияницы, следствием обнаружено два объекта недвижимости общей стоимостью 231 миллионов рублей в Солнечногорском районе Московской области, а также почти 40 миллионов рублей, полученных от сдачи помещений в аренду и хранившиеся на счетах в российских банках.

Напомним, полковник Захарченко, курировавший в МВД РФ борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

