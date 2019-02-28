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28.02.2019 13:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд рассматривает иск прокуратуры к Захарченко на полмиллиарда рублей

Текст: Владимир Полетаев
Никулинский райсуд столицы начал второй процесс о взыскании с полковника полиции Дмитрия Захарченко незаконно полученных активов.
Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС

В доход государства уже обращены полученные незаконным путем почти 9 миллиардами рублей в разной валюте, обнаруженные в квартире сводной сестры полковника. Также суд обратил в доход государства многочисленные квартиры и автомашины родственников и знакомых Захарченко.

На этот раз Генпрокуратура подала иск на 500 миллионов рублей. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Он пояснил, что на первом заседании суда прокуроры подали ходатайство о том, чтобы обязать ответчика, в данном случае это Захарченко и его знакомая Яна Саратовцева, представить отчет о расходах об их совместной поездке в США в 2013 году.

По данным прокуратуры, будущая супруга полковника купила в поездке ювелирные изделия на 320 тысяч долларов, что составляет по курсу на день покупки более 10 миллионов рублей и равно совокупному доходу Саратовцевой с 2007 по 2014 годы.

По утверждению Куренного, приобретенные изделия должны быть возвращены государству или возмещена их стоимость.

Также ответчиками по иску являются одна из сожительниц Захарченко - Марина Семынина - а также ее отчим и подруга. Еще одним фигурантом рассматриваемого дела будет Лилия Горшкова, родственница одной близкой подруги офицера МВД. Как полагают в надзорном ведомстве, с их помощью Захарченко пытался скрыть свои активы, оцениваемые почти в полмиллиарда рублей. По решению Басманного суда Москвы сейчас эти деньги и имущество находятся под арестом.

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Генпрокуратура требует конфисковать у Семыниной 201 облигацию на общую сумму 208,8 тысячи долларов, а также 6 миллионов рублей на счете. У ее отчима, бизнесмена из Ростовской области Алексея Кияницы, следствием обнаружено два объекта недвижимости общей стоимостью 231 миллионов рублей в Солнечногорском районе Московской области, а также почти 40 миллионов рублей, полученных от сдачи помещений в аренду и хранившиеся на счетах в российских банках.

Напомним, полковник Захарченко, курировавший в МВД РФ борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.
 

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Дело о миллиардах полковника Захарченко
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