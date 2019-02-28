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28.02.2019 15:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ярославле БТР Росгвардии задел патрульную машину ДПС

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославле бронетранспортер Росгвардии задел стоявшую на обочине машину ДПС.

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Инцидент произошел 28 февраля на улице Мельничной во Фрунзенском районе Ярославля. Как сообщает ТАСС, дорожно-транспортное происшествие случилось во время планового перемещения техники по территории города.

В полиции заверили, что никто при этом не пострадал.

Официальный представитель управления Росгвардии по Ярославской области подтвердил, что БТР принадлежит ведомству.

 - На улице Мельничной очень узкий участок дороги, транспорт не смог разъехаться, - объяснил он причину произошедшего.

Куда направлялась техника, не сообщается.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль
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