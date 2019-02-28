В Ярославле БТР Росгвардии задел патрульную машину ДПС

В Ярославле бронетранспортер Росгвардии задел стоявшую на обочине машину ДПС.

Инцидент произошел 28 февраля на улице Мельничной во Фрунзенском районе Ярославля. Как сообщает ТАСС, дорожно-транспортное происшествие случилось во время планового перемещения техники по территории города.

В полиции заверили, что никто при этом не пострадал.

Официальный представитель управления Росгвардии по Ярославской области подтвердил, что БТР принадлежит ведомству.

- На улице Мельничной очень узкий участок дороги, транспорт не смог разъехаться, - объяснил он причину произошедшего.

Куда направлялась техника, не сообщается.