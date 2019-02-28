В Ивантеевке у бывшего заключенного в доме обнаружили 138 кустов конопли

Подмосковные наркополицейские совместно с коллегами из отдела полиции "Пушкинское" задержали ранее неоднократно судимого 38-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков. Об этом сообщила начальник пресс-службы областной полиции Татьяна Петрова.

-Установлено, что злоумышленник оборудовал две комнаты своего частного дома, расположенного в городе Ивантеевка, под специализированный парник, где выращивал наркосодержащие растения. Для этого мужчина закупил семена, удобрения и необходимое оборудование. В результате обыска жилища подозреваемого полицейские изъяли 138 кустов конопли, картонную коробку с веществом растительного происхождения. В ходе химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством - марихуаной, общим весом около 5 кг. Все уже было готово к реализации. Также обнаружены предметы, необходимые для фасовки и упаковки наркотика, - рассказала Петрова.

Подозреваемый заявил, что выращивал растения около двух месяцев. Для кого конкретно предназначался опасный товар, он не сообщил.

"Растениевод" арестован. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК, по которым ему грозит лет 15 провести в местах не столь отдаленных.