В смоленском доме взорвался газ

В результате взрыва газа в доме пострадал один человек, сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.

Сообщение о ЧП поступило к спасателям в 21.08 среды. На место происшествия выехали два пожарных расчета. По прибытии на место спасатели выяснили, что в многоквартирном доме села Михейково произошел взрыв бытового газа, разрушивший межкомнатные перегородки из гипсокартона. Пострадал 18-летний юноша, он доставлен в больницу с ожогами.

На месте взрыва работают пожарные дознаватели и полиция, причины ЧП выясняются.