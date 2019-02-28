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28.02.2019 09:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В смоленском доме взорвался газ

Текст: Антон Валагин (Смоленск)

В результате взрыва газа в доме пострадал один человек, сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Сообщение о ЧП поступило к спасателям в 21.08 среды. На место происшествия выехали два пожарных расчета. По прибытии на место спасатели выяснили, что в многоквартирном доме села Михейково произошел взрыв бытового газа, разрушивший межкомнатные перегородки из гипсокартона. Пострадал 18-летний юноша, он доставлен в больницу с ожогами.

На месте взрыва работают пожарные дознаватели и полиция, причины ЧП выясняются.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область Взрывы газа в домах
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