Возбуждено уголовное дело после падения самолета в Коломне

После авиакатастрофы в подмосковной Коломне Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте, ЧП квалифицировано по 263 статье УК РФ - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". В ведомстве подтвердили информацию о гибели двух человек: пилота и пассажира воздушного судна.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что в Коломне упал самолет "Охотник С72". Он вылетел с аэродрома "Северка" в 14 километрах от места трагедии. Машина упала на дачный участок №89 в товариществе "Подлипки 3".

Причины инцидента выясняются сотрудниками СК и Росавиации.