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28.02.2019 15:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жители Липецка добились сноса киосков в сквере

Текст: Анна Скрипка (Липецк)

В Липецке жители 15-го микрорайона добились снова торговых киосков, расположенных в сквере неподалеку от их домов. Как сообщает ОТР, на сторону липчан встали прокуратура и несколько судов.

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История с киосками началась здесь более десяти лет назад, когда местные жители решили обустроить территорию рядом с их домами. Люди высадили деревья и кустарники, однако вскоре сквер отдали предпринимателю - под торговые точки.

Из-за них всю высаженную зелень рядом с домами пришлось убрать, и это стало поводом для противостояния жителей домов и предпринимателя. Конфликт завершился, и правоту липчан признали суды. Теперь, если киоски не будут убраны добровольно, их демонтируют под контролем судебных приставов.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецк РГ-Видео
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