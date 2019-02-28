Жители Липецка добились сноса киосков в сквере

В Липецке жители 15-го микрорайона добились снова торговых киосков, расположенных в сквере неподалеку от их домов. Как сообщает ОТР, на сторону липчан встали прокуратура и несколько судов.

История с киосками началась здесь более десяти лет назад, когда местные жители решили обустроить территорию рядом с их домами. Люди высадили деревья и кустарники, однако вскоре сквер отдали предпринимателю - под торговые точки.

Из-за них всю высаженную зелень рядом с домами пришлось убрать, и это стало поводом для противостояния жителей домов и предпринимателя. Конфликт завершился, и правоту липчан признали суды. Теперь, если киоски не будут убраны добровольно, их демонтируют под контролем судебных приставов.