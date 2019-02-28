Глава Хабаровского края попросил власти КНР быстрее потушить пожары

Глава Хабаровского края Сергей Фургал направил письмо губернатору китайской провинции Хэйлунцзян с просьбой быстрее потушить возгорания на своей территории.

"Спутниковые системы мониторинга показывают, что причина задымления - в палах в ЕАО, Приморском крае и по большей части - на территории приграничного Китая. Масштабы видны на карте", - написал Сергей Фургал в своем Instagram, добавив что надеется на понимание китайских властей.

Из-за дыма жители Хабаровска массово жалуются на першение в горле и слезоточивость глаз. При этом занятия в школах края не отменены.

"Почему дети учатся? Дышать в школе нечем, открыть, проветрить невозможно. Жарко, дымно", - говорит хабаровчанка Анна Сурикова.

Однако, по информации Дальневосточного УГМС, превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода в пробах атмосферного воздуха не зарегистрировано. Тем не менее, врачи советуют людям не покидать дом без надобности, ограничить физические нагрузки и курение, чаще проводить влажную уборку, а на улице использовать медицинские маски.