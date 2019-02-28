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28.02.2019 06:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глава Хабаровского края попросил власти КНР быстрее потушить пожары

Текст: Юлия Гарднер

Глава Хабаровского края Сергей Фургал направил письмо губернатору китайской провинции Хэйлунцзян с просьбой быстрее потушить возгорания на своей территории.

Приамурье накрыло дымом от пожаров в КНР

"Спутниковые системы мониторинга показывают, что причина задымления - в палах в ЕАО, Приморском крае и по большей части - на территории приграничного Китая. Масштабы видны на карте", - написал Сергей Фургал в своем Instagram, добавив что надеется на понимание китайских властей.

Из-за дыма жители Хабаровска массово жалуются на першение в горле и слезоточивость глаз. При этом занятия в школах края не отменены.

"Почему дети учатся? Дышать в школе нечем, открыть, проветрить невозможно. Жарко, дымно", - говорит хабаровчанка Анна Сурикова.

Однако, по информации Дальневосточного УГМС, превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода в пробах атмосферного воздуха не зарегистрировано. Тем не менее, врачи советуют людям не покидать дом без надобности, ограничить физические нагрузки и курение, чаще проводить влажную уборку, а на улице использовать медицинские маски.

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Сегодня на территории Хабаровского края не зафиксировано ни одного лесного пожара. Однако центральные и южные районы в дыму. Спутниковые системы мониторинга показывают, что причина - в палах в ЕАО, Приморском крае и по большей части - на территории приграничного Китая. Масштабы видны на карте. Сегодня направили письмо губернатору провинции Хэйлунцзян, где зафиксировано большинство термоточек, с просьбой своевременно ликвидировать очаги возгорания и усилить контроль над ситуацией. Надеемся на понимание китайских властей. #пожары #палы #кнр #хэйлунцзян #хабаровскийкрай #хабаровск #правительство #губернаторхабаровскогокрая #фургал

Публикация от Сергей Фургал (@s.furgal)

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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