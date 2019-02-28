На Сахалине четверо подростков отравились неизвестными таблетками

Четверо школьников из Охи 26 февраля попали в больницу из-за отравления неизвестным веществами. Среди них - мальчик и три девочки 13-14 лет.

"В настоящее время следственным отделом по городу Оха проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщает пресс-служба СУ СК по Сахалинской области.

По предварительной информации, подростки съели таблетки, которые нашли в заброшенной квартире дома, идущего под снос.

- В настоящее время две девочки переведены в терапевтическое отделение, мальчик и еще одна девочка остаются пока в реанимационном отделении. По словам медиков, угрозы их жизни нет, - уточнил "Интерфаксу" представитель СК.

По сообщениям местных СМИ, дети попали в больницу с измененным сознанием.

Проверку по факту случившегося также проводит прокуратура.