Приамурье накрыло дымом от пожаров в КНР

Приграничные с Китаем районы Амурской области заволокло густым, едким дымом, причиной которого стали ранние палы в соседнем Китае.

- Дым идет с территории сопредельного государства, там большое количество термоточек. Вызвано это малоснежной зимой, которая характерна для юга Дальнего Востока и граничащих с Россией провинций Китая. В Приамурье в дыму юго-восточные районы, областной центр, дымно и в Хабаровске, и в прилегающих к нему районах ,- рассказала "РГ" Елена Печкина, заместитель директора Амурского гидрометеоцентра.

Подобное задымление бывает не редко. Но чаще всего такие явления начинаются в конце марта. В этом году из-за малого количества выпавшего снега смог пришел на месяц раньше обычного.