Пропавшие из "китовой тюрьмы" в Приморье белухи могли сбежать

Три пропавшие из вольеров в бухте Средняя в Приморье белухи могли уплыть через отверстия в ограждении. К такому заключению пришла Природоохранная прокуратура после проверки, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Владивостокского межрайонного природоохранного прокурора Константина Андроновича.

Версия о побеге кажется сотрудникам ведомства наиболее вероятной, поскольку они не нашли доказательств того, что с животными могло что-то произойти.

- Если мы не усматриваем признаков состава преступления, то мы и соответствующие меры не принимаем, - пояснил прокурор.

Сейчас ведутся совместные с другими органами проверки по ситуации.

- В таможню была направлена информация и в Россельхознадзор, чтобы не допустить перемещения косаток и белух через границу. Обеспечительные меры - уголовное дело расследуется, в рамках него принимается решение о принятии обеспечительных мер, признании вещественными доказательствами косаток и так далее, - цитирует агентство заместителя Амурского бассейнового природоохранного прокурора Андрея Шорохова.

Ранее Андронович заявил, что природоохранная прокуратура подтвердила пропажу одной косатки из бухты Средняя.

Справка "РГ"

В бухте Средняя под Находкой, которую зоологи назвали "китовой тюрьмой", изначально содержалось 90 белух и 11 косаток, отловленных предположительно для продажи в Китай. Большинство - детеныши до года. После нескольких "побегов" морских млекопитающих там осталось 87 белух и 10 косаток. Проверки Владивостокской природоохранной прокуратуры выявили многочисленные нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые поймали животных. Возбуждены уголовные дела о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

Принимаются меры по возвращению морских млекопитающих в естественную среду обитания. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. С просьбами освободить белух и косаток выступали сын знаменитого исследователя океанов Жака-Ива Кусто ученый Жан-Мишель Кусто, член консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW) Памела Андерсон и знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо.

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ продолжить проверки соблюдения законодательства по добыче и охране морских млекопитающих и изучить вопрос установления требований к содержанию добытых морских млекопитающих. Решить судьбу животных глава государства требует до 1 марта.