Новости

Защитник "Спартака" стал игроком минского "Динамо" 11:43
Назначен новый заместитель губернатора Иркутской области 11:42
Эмилия Кларк: Фанаты будут шокированы финалом "Игры престолов" 11:37
Житель Приморья оставил сиротой полуторамесячного медвежонка 11:35
Nissan объявил комплектации нового Qashqai 11:20
Самолет вернулся в аэропорт Хабаровска из-за спущенного шасси 11:18
Кабмин рассмотрит проект о соцдоплатах к пенсии сверх прожиточного минимума 11:16
Фрегат "Адмирал Эссен" сменит в Средиземном море "Адмирала Макарова" 11:16
Среди забытых в подмосковных автобусах вещей обнаружились кокошник и ледобур 11:15
ФСБ завела дела из-за "китовой тюрьмы" в Приморье 11:14
Ученые придумали, как углекислый газ превратить в уголь 11:11
Футболист "Урала" Фидлер: Какие же белорусы легионеры? 11:07
В Приморье возбудили дело в отношении раненного тигром охотника 11:02
Названа причина взрыва газа в жилом доме под Смоленском 11:00
Звезда американских сериалов Лиза Шеридан умерла на 45-м году жизни 10:47
Бывший глава Киргизии оплатит оппозиции моральный ущерб 10:46
На директора тамбовского аэропорта завели дело за командировки домой 10:44
Армия России начнет бутилировать воду 10:39
В Краснодаре скончался 21-летний боец ММА Аркадий Лисин 10:38
Названы самые здоровые нации в мире 10:37
ФСБ задержала восьмерых белгородцев за незаконный сбыт оружия 10:35
Путин наградил Чижова, Жванецкого и Понаровскую 10:30
В Германии увидели беспомощность Гуайдо 10:12
Трамп объяснит журналистам, почему не договорился с Ким Чен Ыном 10:10
На Ставрополье в ДТП с автобусом погиб человек, трое ранены 10:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Больше 50% смертей в РФ связаны с заболеваниями сердца и сосудов
Больше 50% смертей в РФ связаны с заболеваниями сердца и сосудов
Как законы марта изменят жизнь россиян
Как законы марта изменят жизнь россиян
Задайте вопрос заммэра Москвы Марату Хуснуллину
Задайте вопрос заммэра Москвы Марату Хуснуллину
28.02.2019 11:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье возбудили дело в отношении раненного тигром охотника

Текст: Ольга Журман

Четыре года лишения свободы грозит пострадавшему от нападения тигра жителю Приморья за незаконное хранение оружия. Об этом сообщает УМВД по Приморскому краю.

Уголовное дело в его отношении возбуждено по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" по результатом проверки, проведенной полицией и охотнадзором. Они обнаружили на месте встречи мужчины с тигром, охотничий карабин, не зарегистрированный в установленном порядке, и патроны к нему.

Специалисты опровергли слухи о массовом нашествии тигров в Приморье

Напомним, житель Приморья подвергся неожиданному нападению тигра, когда был в тайге. Это произошло 16 февраля в Красноармейском районе Приморья. Пострадавшего доставили в больницу с травмами.

"Гражданину диагностировали укушенные раны головы, лица и верхних конечностей. Пострадавший пояснил, что получил травмы в результате нападения тигра, отпугнуть которого он смог, только произведя выстрел в хищника из огнестрельного оружия, - говорится в сообщении.

Ранее директор департамента охотнадзора администрации края Дмитрий Панкратов заявил, что пострадавший занимался незаконной охотой. И предположительно, тигр, загнанный собаками, напал на человека, защищаясь.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Амурский тигр
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин наградил Чижова, Жванецкого и Понаровскую
РФ распространила проект резолюции СБ ООН касательно Венесуэлы
Пушков оценил риск ядерной войны между Индией и Пакистаном
В Сети заговорили о недостойном поведении Порошенко в Запорожье
Российский "Союз" вывел на орбиту шесть спутников OneWeb