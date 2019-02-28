В Приморье возбудили дело в отношении раненного тигром охотника

Четыре года лишения свободы грозит пострадавшему от нападения тигра жителю Приморья за незаконное хранение оружия. Об этом сообщает УМВД по Приморскому краю.

Уголовное дело в его отношении возбуждено по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" по результатом проверки, проведенной полицией и охотнадзором. Они обнаружили на месте встречи мужчины с тигром, охотничий карабин, не зарегистрированный в установленном порядке, и патроны к нему.

Напомним, житель Приморья подвергся неожиданному нападению тигра, когда был в тайге. Это произошло 16 февраля в Красноармейском районе Приморья. Пострадавшего доставили в больницу с травмами.

"Гражданину диагностировали укушенные раны головы, лица и верхних конечностей. Пострадавший пояснил, что получил травмы в результате нападения тигра, отпугнуть которого он смог, только произведя выстрел в хищника из огнестрельного оружия, - говорится в сообщении.

Ранее директор департамента охотнадзора администрации края Дмитрий Панкратов заявил, что пострадавший занимался незаконной охотой. И предположительно, тигр, загнанный собаками, напал на человека, защищаясь.