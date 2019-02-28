Житель Приморья оставил сиротой полуторамесячного медвежонка

Два года лишения свободы - таким может быть наказание для браконьера, застрелившего гималайскую медведицу в Кировском районе Приморья. У хищницы остался полуторамесячный медвежонок, сообщает пресс-служба администрации края.

Как рассказали в департаменте охотничьего надзора, браконьер сознался в убийстве животного.

"За незаконную охоту ему грозит уголовная ответственность", - отметил директор департамента Дмитрий Панкратов.

Малыш, оставшийся сиротой, передан в центр реабилитации тигров и других редких животных. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Медвежонка нашли 27 февраля лесозаготовители в районе села Хвищанка рядом с местом спячки. А позже опергруппа охотнадзора обнаружила там же - гильзы и шкуру медведицы. Спустя некоторое время задержали и самого браконьера.