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28.02.2019 11:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Приморья оставил сиротой полуторамесячного медвежонка

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба администрации Приморского края Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Два года лишения свободы - таким может быть наказание для браконьера, застрелившего гималайскую медведицу в Кировском районе Приморья. У хищницы остался полуторамесячный медвежонок, сообщает пресс-служба администрации края.

Как рассказали в департаменте охотничьего надзора, браконьер сознался в убийстве животного.

В Приморье возбудили дело в отношении раненного тигром охотника

"За незаконную охоту ему грозит уголовная ответственность", - отметил директор департамента Дмитрий Панкратов.

Малыш, оставшийся сиротой, передан в центр реабилитации тигров и других редких животных. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Медвежонка нашли 27 февраля лесозаготовители в районе села Хвищанка рядом с местом спячки. А позже опергруппа охотнадзора обнаружила там же - гильзы и шкуру медведицы. Спустя некоторое время задержали и самого браконьера.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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