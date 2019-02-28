Жители Хабаровского края стали чаще обращаться к врачам из-за дыма

За последние два дня в Хабаровске зафиксирован рост числа обращений к врачам. Люди жалуются на бронхо-легочные заболевания, обострившиеся из-за дыма, окутавшего город.

- Насколько серьезными будут последствия для здоровья, пока говорить рано, - сообщила "Интерфаксу" главный пульмонолог региона Ольга Молчанова.

Напомним, юг и центральные районы Хабаровского края накрыл густой смог, вызванный пожарами в соседнем Китае, а также в Приморье и Еврейской автономной области. В связи с этим глава региона Сергей Фургал направил губернатору провинции Хэйлунцзян письмо с просьбой быстрее потушить возгорания на своей территории.

По данным Дальневосточного УГМС, превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода в пробах атмосферного воздуха не зарегистрировано. Жителям рекомендуют не выходить из дома без надобности, ограничить физические нагрузки, а на улице надевать медицинские маски.

Как уточнили в мэрии, в Хабаровске введен режим повышенной готовности.