В Оренбуржье страховщики заплатят по ОСАГО за гибель кабанов в ДТП

В Оренбургской области страховая компания выплатит ущерб от гибели четырех диких кабанов - животных сбил водитель, заключивший договор ОСАГО со страховщиками. Урон, нанесенный природе, суд оценил в 120 тысяч рублей.

Как сообщила прокуратура области, с иском о взыскании в пользу государства вреда, причиненного автолюбителем, обратился оренбургский природоохранный межрайонный прокурор.

- Установлено, что в 2016 году на автодороге Бугуруслан-Старокутлумбетьево произошло дорожно-транспортное происшествие - автомобиль Lada Granta сбил четырех диких кабанов, - уточнили в ведомстве. - По оценкам специалистов в результате гибели животных Российской Федерации причинен материальный ущерб на сумму 120 тысяч рублей.

Прокурор потребовал взыскать эту сумму со страховой организации, заключившей с владельцем транспортного средства договор обязательного страхования гражданской ответственности.

В итоге суд взыскал с ответчика в пользу министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбуржья сумму причиненного ущерба.

Решение в законную силу не вступило.