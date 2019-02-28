Организатор нижегородского "концлагеря для собак" избежал наказания

Мировой судебный участок № 6 Московского судебного района Нижнего Новгорода признал виновным в жестоком обращении с животными Алексея Ляхманова, организатора так называемого "концлагеря для бродячих собак", где ранее обнаружили трупы почти 200 животных.

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, мужчина обвинялся по части 1 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, совершенное из корыстных побуждений". Фигуранту было назначено наказание в виде 11 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10 процентов в доход государства. Помимо этого, суд лишил мужчину права занимать должности, связанные с выполнением административно- хозяйственных и организационно-распорядительных функций в коммерческих и иных организациях, занимающихся содержанием животных, сроком на три года.

Однако от всех этих наказаний подсудимый был тут же освобожден в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Эта история началась в 2016 году, когда общественники узнали, в каких условиях находятся собаки в пункте временного содержания животных в доме № 51а на улице Левинка. Туда сотрудники фирмы ООО "ЭБС" в рамках муниципального заказа доставляли отловленных на территории Выксы и Кстовского района бездомных собак. При этом условия содержания животных были во всех смыслах нечеловеческими - им не давали есть и пить.

Все содержавшиеся собаки по истечении десяти дней усыплялись в соответствии с заключением ветеринарного врача как агрессивные или больные. Однако проведенное исследование останков показало, что заболеваний, которые могут являться показаниями к эвтаназии, у них не было. Тогда полиция возбудила дело по той же части 1 статьи 245 УК РФ, его то прекращали, то рассматривали вновь. В итоге ООО "ЭБС" оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Также дело завели на директора ООО "ЭБС" Алексея Ляхманова, но оно, как было сказано выше, закончилось по сути ничем. Судя по данным с сайта мирового судебного участка № 6, рассмотрение дела неоднократно откладывалось и переносилось - то из-за неявки свидетелей, то из-за неявки подсудимого. Одно из заседаний даже прошло в больнице, где одно время лежал Ляхманов.