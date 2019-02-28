Самолет со 123 пассажирами совершил экстренную посадку в Уфе

В аэропорту Уфа пассажирский самолет, следовавший в Москву, из-за неисправности совершил вынужденную посадку сразу после взлета. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Представители аэропорта уточнили, что через несколько минут после взлета экипаж сообщил о технической неисправности и запросил разрешение на посадку. Как сообщил ТАСС заместитель прокурора уфимской транспортной прокуратуры Александр Морозов, причиной ЧП стал отказ левого двигателя.

Экипаж совершил благополучную посадку с одним работающим двигателем. На борту находились 123 человека, никто из них не пострадал. Все они отправлены в Москву другим рейсом. По факту ЧП надзорное ведомство организовало проверку.