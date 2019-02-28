В центре Перми асфальт провалился вместе с автомобилем

Сегодня в Перми на улице Куйбышева образовался провал диаметром более 10 метров. В него попал один из проезжающих по улице автомобилей.

Как пояснили в компании "Новогор-Прикамье", провал мог образоваться из-за подмывания грунта напором воды из прорванного водопровода холодного водоснабжения.

Полторы недели назад на этом участке реконструкцию ливневой канализации проводила подрядная организация муниципалитета. Не исключено, что именно эти работы и привели к прорыву водопровода.

В настоящее время автомобиль извлечен из провала, его водитель не пострадал. На полную ликвидацию последствий аварии потребуется не менее трех дней.