В Ижевске цирковой медведь убежал в город

Жителей Ижевска напугал медведь, бегающий по улицам города. Животное заметили в районе железнодорожного вокзала, фотографии сразу же выложили в социальные сети.

В пресс-службе МВД по Удмуртии "РГ" рассказали, что на место происшествия выезжала оперативная группа.

Выяснилось, что в Доме культуры железнодорожников выступал цирк из Пензы. После представления медведь каким-то образом выбежал на улицу. По Ижевску он гулял недолго и далеко уйти не успел, дрессировщики успели поймать животное.

По факту происшествия проводится проверка.