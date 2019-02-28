Россельхознадзор объяснил, зачем в Саратове вынесли приговор сыру

В саратовском управлении Россельхознадзора прокомментировали видеоролик уничтожения санкционных продуктов.

Видеозапись, на которой сотрудник ведомства перед сожжением 15 килограммов сыра, изъятого в Саратове на рынке на Третьей Дачной, зачитывает решение об уничтожении санкционной продукции, была опубликована в интернете.

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", в управлении Россельхознадзора объяснили, что работники действовали в соответствии с утвержденными правительством РФ правилами. Санкционная продукция уничтожается после составления акта (протокола) об изъятии, при этом должностное лицо должно его зачитать, также ведется видеозапись.

Как пояснили в ведомстве, данная процедура позволяет идентифицировать товары и подтверждает их уничтожение.

По сведениям журналистов, ранее видеоролики с уничтожением "санкционки" вывешивались на сайте управления ведомства, в настоящее время они удалены.

Видеоролик, размещенный в сети, вызвал многочисленные комментарии пользователей, в частности, процедуру уничтожения продуктов назвали "приговором сыру".