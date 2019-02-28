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28.02.2019 18:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Татарстане наградили медика, уложившего пациентку в ковш трактора

Текст: Олег Корякин
Приятное продолжение получила история, случившаяся 26 февраля в селе Средний Биябаш Апастовского района Татарстана. Награду за смекалку вручили сельскому фельдшеру, которая догадалась доставить пациентку к скорой помощи через сугробы в ковше трактора.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, из-за снежных завалов скорая помощь не смогла подъехать к дому пациентки. Однако 66-летней женщине с гипертоническим кризом требовалась срочная госпитализация. Тогда фельдшер Рамзия Загитова попросила расчищавшего дорогу тракториста довезти больную до медицинской машины в ковше.

Фото: iStock
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Затем пациентку благополучно доставили в больницу. Ее состояние нормализовалось.

В итоге главврач апастовской ЦРБ Алмаз Алиуллин от имени минздрава РТ объявил благодарность медику. Также он вручил сотруднице денежную премию и цветы.

Поблагодарили Рамзию Загитову и от имени главы Апастовского района.

А вот главой исполкома Шамбулыхчинского сельского поселения (к которому относится Средний Биябаш) напротив заинтересовалась прокуратора. От него потребовали расчистить дороги от снега и привлечь виновных в инциденте к дисциплинарной ответственности.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан
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