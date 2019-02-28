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28.02.2019 10:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье в ДТП с автобусом погиб человек, трое ранены

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае автобус ПАЗ столкнулся с легковым автомобилем Lada Largus. В результате аварии погибла женщина, еще трое госпитализированы, сообщают в краевом управлении ГИБДД.

На Ставрополье перевернулся микроавтобус с жителями Армении

ДТП произошло около семи часов утра возле села Новозаведенного на 291-м километре автодороги Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды. По предварительной версии, автобус ехал по крайней правой полосе и попытался развернуться. Он не пропустил отечественную легковушку, которая двигалась в том же направлении по левой полосе.

На момент столкновения в автобусе находились 22 пассажира - работники одного из местных предприятий. В больницу были доставлены четыре человека, из них только один получил ранения в пассажирском транспорте. Остальные пострадавшие - это водитель Lada Largus и два его пассажира. Одна них от полученных травм скончалась после госпитализации.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Степень вины участников ДТП выясняется. Движение по дороге затруднено.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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