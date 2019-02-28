На Ставрополье в ДТП с автобусом погиб человек, трое ранены

В Ставропольском крае автобус ПАЗ столкнулся с легковым автомобилем Lada Largus. В результате аварии погибла женщина, еще трое госпитализированы, сообщают в краевом управлении ГИБДД.

ДТП произошло около семи часов утра возле села Новозаведенного на 291-м километре автодороги Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды. По предварительной версии, автобус ехал по крайней правой полосе и попытался развернуться. Он не пропустил отечественную легковушку, которая двигалась в том же направлении по левой полосе.

На момент столкновения в автобусе находились 22 пассажира - работники одного из местных предприятий. В больницу были доставлены четыре человека, из них только один получил ранения в пассажирском транспорте. Остальные пострадавшие - это водитель Lada Largus и два его пассажира. Одна них от полученных травм скончалась после госпитализации.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Степень вины участников ДТП выясняется. Движение по дороге затруднено.