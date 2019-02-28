В Дагестане на инспектора ДПС завели дело за избиение задержанного

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия в отношении инспектора ДПС. Инцидент произошел во время проверки документов, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел еще 12 февраля в Каякентском районе республики. Инспектор вместе с коллегами доставил в отдел полиции мужчину для проверки документов. Из-за того, что задержанный ранее отказался добровольно проехать с полицейскими, правоохранитель избил мужчину во дворе отдела, нанеся ему средний вред здоровью.

В настоящее время следователи выясняют все подробности происшествия. Решается вопрос об аресте полицейского.