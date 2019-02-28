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28.02.2019 17:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Карачаево-Черкесии лавина унесла семерых туристов

Текст: Тимур Алиев (Черкесск)

Семь человек пострадали в результате схода лавины на горном хребте Дукка Зеленчукского района Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В Сочи предупредили о возможном сходе лавин

По информации представителя ведомства, снежная лавина унесла группу туристов. На место происшествия был отправлен вертолет со спасателями Архызского поисково-спасательного подразделения.

Одного пострадавшего удалось доставить на вертолет и эвакуировать - его на скорой помощи доставили в больницу. Операция по спасению остальных продолжается.

Как проинформировали в МЧС, предположительно, пострадавшие занимались внетрассовым катанием.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия
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