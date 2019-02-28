Жители Ингушетии осуждены за подготовку теракта у посольства Франции

Новости

Новый Mercedes-Benz G-Class провалил фронтальные краш-тесты Euro NCAP 13:15
Тизер: сериал "Беверли-Хиллз" вернется на экраны с оригинальным составом 13:10
Американский генерал увидел угрозу в арктическом флоте России 13:07
Генпрокуратура России попросила Польшу выдать беглого банкира 13:06
Сербская церковь отказалась признавать новую церковь Украины 12:58
В Ульяновской области задержали пятерых адептов "Свидетелей Иеговы" 12:58
Беларусь и Россия будут сотрудничать в антимонопольной сфере 12:49
Перерасчет к пенсиям получат до 1 июля более 4 миллионов человек 12:49
Лукашенко обсудил вопросы правопорядка и оптимизации МВД 12:48
Путин поручил найти причины неисполнения его поручений по туризму 12:47
Эксперт: Из-за конфликта Пакистана и Индии выросли риски в небе 12:42
В Ивантеевке у бывшего заключенного в доме обнаружили 138 кустов конопли 12:37
В Петербурге задержали пятерых нелегалов из Нигерии 12:35
IBU лишил Йоханнеса Бе очков за пасьют на этапе в США 12:34
Ученые приблизились к разгадке тайны девятой планеты 12:31
Hyundai объявила комплектации обновленной Elantra для России 12:30
В Новгороде пациент жестоко избил бригаду скорой помощи 12:23
Вышел русский трейлер "Темного Феникса" с "Сансой Старк" 12:20
Первый российский пилот "Формулы-1" выйдет на старт ралли в Карелии 12:20
В Уфе начали проверку после посадки самолета с отказавшим двигателем 12:15
В Новосибирске родители подделали прописку ради "элитной" школы 12:11
Петербурженка пойдет под суд за попытку купить ребенка 12:06
В Кузбассе спасли кошку, проехавшую 100 километров под капотом авто 12:05
В Chery раскрыли секрет появления в России кроссовера Tiggo 4 12:01
Путин поручил определить исполнителя по подключению школ к интернету 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Больше 50% смертей в РФ связаны с заболеваниями сердца и сосудов
Больше 50% смертей в РФ связаны с заболеваниями сердца и сосудов
Как законы марта изменят жизнь россиян
Как законы марта изменят жизнь россиян
Задайте вопрос заммэра Москвы Марату Хуснуллину
Задайте вопрос заммэра Москвы Марату Хуснуллину
28.02.2019 11:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жители Ингушетии осуждены за подготовку теракта у посольства Франции

Текст: Тимур Алиев (Ростов-на-Дону)

В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор пятерым жителям Ингушетии. Им вменялось участие в деятельности террористической организации, незаконном хранении оружия и подготовка терактов на территории посольства Франции в Москве. В зависимости от степени вины они получили от 12 до 20 лет колонии строгого режима.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
В Нальчике уничтожили планировавших теракт трех боевиков

Как сообщили "РГ" в пресс-службе военного суда, свой замысел участники террористической группы намеревались осуществить в ночь на первое января 2017 года.  Однако их планам не суждено было сбыться. В ноябре 2016 года, благодаря проведенной оперативной работе, сотрудники ФСБ задержали пятерых уроженцев Ингушетии.

В ходе судебного заседания Магомед Аматханов признал себя виновным в участии на территории Сирии в деятельности незаконного вооруженного формирования, а вот вину в совершении остальных преступлений не признал.  Другие подследственные виновными себя также не признали. Подсудимые заявили, что не имеют отношение к оружию и боеприпасам, взрывчатым веществам, обнаруженным и изъятым при обыске.

Тем не менее вердикт суда таков. Магомед Аматханов приговорен к 20 годам лишения свободы, с ограничением свободы на полтора года и штрафу в сумме 200 тысяч рублей. Саламхан Сампиев и Руслан Эсмурзиев приговорены к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы на один год, и штрафу 200 тысяч рублей. Эльберт Харсиев получил 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима, и обязан выплатить штраф 100 тысяч рублей. Хусен Китиев приговорен к 12 годам исправительной колонии строго режима и штрафу 100 тысяч рублей.

Происшествия Терроризм Антитеррор Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин наградил Чижова, Жванецкого и Понаровскую
Володин назвал разрушительной политику США по размещению в Европе ракет
РФ распространила проект резолюции СБ ООН касательно Венесуэлы
В Сети заговорили о недостойном поведении Порошенко в Запорожье
Российский "Союз" вывел на орбиту шесть спутников OneWeb