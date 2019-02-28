Жители Ингушетии осуждены за подготовку теракта у посольства Франции

В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор пятерым жителям Ингушетии. Им вменялось участие в деятельности террористической организации, незаконном хранении оружия и подготовка терактов на территории посольства Франции в Москве. В зависимости от степени вины они получили от 12 до 20 лет колонии строгого режима.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе военного суда, свой замысел участники террористической группы намеревались осуществить в ночь на первое января 2017 года. Однако их планам не суждено было сбыться. В ноябре 2016 года, благодаря проведенной оперативной работе, сотрудники ФСБ задержали пятерых уроженцев Ингушетии.

В ходе судебного заседания Магомед Аматханов признал себя виновным в участии на территории Сирии в деятельности незаконного вооруженного формирования, а вот вину в совершении остальных преступлений не признал. Другие подследственные виновными себя также не признали. Подсудимые заявили, что не имеют отношение к оружию и боеприпасам, взрывчатым веществам, обнаруженным и изъятым при обыске.

Тем не менее вердикт суда таков. Магомед Аматханов приговорен к 20 годам лишения свободы, с ограничением свободы на полтора года и штрафу в сумме 200 тысяч рублей. Саламхан Сампиев и Руслан Эсмурзиев приговорены к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы на один год, и штрафу 200 тысяч рублей. Эльберт Харсиев получил 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима, и обязан выплатить штраф 100 тысяч рублей. Хусен Китиев приговорен к 12 годам исправительной колонии строго режима и штрафу 100 тысяч рублей.