Петербурженка пойдет под суд за попытку купить ребенка

В ближайшее время в Петербурге суд начнет рассматривать уголовное дело в отношении женщин, устроивших торговлю новорожденным ребенком, сообщает региональный Следственный комитет.

Жительница Пензы забеременела и не была готова оставлять у себя ребенка. Дама познакомилась с жительницей Петербурга, которая как раз мечтала о сыне. Женщины договорились о передаче новорожденного.

Рожать жительница Пензы приехала в Петербург. Легла в один из роддомов Московского района города, правда, не под своим именем, а используя документы новой знакомой. Ребенка дама оставила в роддоме, получила от петербурженки шесть тысяч рублей и уехала.

Когда покупательница пришла в роддом за мальчиком, ребенка ей не отдали. На место был вызван наряд полиции и женщину доставили в отделение для дачи показаний. В уголовном деле две обвиняемые — роженица и покупательница. Им вменяют торговлю людьми. Дамам грозит до 10 лет лишения свободы каждый. Ребенок помещен в социальное учреждение.