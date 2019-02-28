В Петербурге задержали пятерых нелегалов из Нигерии

Из Петербурга депортируют пятерых граждан Нигерии, которые на нелегальных основаниях находились на территории страны.

Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчины были задержали во время рейда, проведенного совместно с полицией. По решению Невского районного суда граждане Нигерии будут высланы из страны, также им предстоит заплатить штраф.

Сейчас все пятеро помещены в Центр временного содержания иностранных граждан при миграционном управлении петербургского главка.

Граждане Нигерии массово приезжали в Петербург в период матчей чемпионата мира по футболу. Но некоторые из них оказались не болельщиками и не туристами: границу они пересекали с целью остаться в России, и после окончания игр иностранцы остались в стране на нелегальном положении.