В Нарьян-Маре суд изолировал от общества 11-летнего хулигана

Городской суд Нарьян-Мара на два года поместил 11-летнего четвероклассника в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с ходатайством об изоляции школьника от общества выступила муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних. Он с девяти лет состоит на учете в полиции. На протяжении 2017-2018 годов подросток совершил множество краж, а также портил и уничтожал чужое имущество.

Однажды малолетний хулиган подошел к 12-летнему школьнику, вытащил из кармана его рюкзака 100 рублей и удалился, не реагируя на требования вернуть деньги.

Такое поведение неблагополучного подростка могли вызвать проблемы в семье, отмечают в администрации города. Он часто пропускал уроки без уважительных причин. Члены комиссии по делам несовершеннолетних пытались наладить контакт мальчика с родителями, но они не принимали активного участия в судьбе сына.

Сейчас он находится в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, а затем отправится в закрытое спецучреждение, где содержатся дети с 11 лет.