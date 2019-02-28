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28.02.2019 12:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новгороде пациент жестоко избил бригаду скорой помощи

Текст: Вера Черенева (Великий Новгород)

В Великом Новгороде следователи выясняют обстоятельства, при которых мужчина напал на врача, фельдшера и водителя скорой помощи. У двух пострадавших диагностированы переломы.

Как сообщили "РГ" в Следственном комитете по Новгородской области, сейчас проводится доследственная проверка, устанавливается, насколько тяжелые повреждения получили медработники. После этого будет возбуждено уголовное дело.

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По предварительным данным, нападение произошло на улице. Прохожие увидели, что мужчина спит возле теплотрассы и вызвали бригаду скорой помощи.

Врач и фельдшер, оперативно прибывшие на место, попытались привести мужчину в чувство. Неожиданно он поднялся и стал избивать медработников. В итоге у врача сломан нос, у фельдшера - перелом руки. Травмы получил и водитель кареты "скорой".

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