В Новгороде пациент жестоко избил бригаду скорой помощи

В Великом Новгороде следователи выясняют обстоятельства, при которых мужчина напал на врача, фельдшера и водителя скорой помощи. У двух пострадавших диагностированы переломы.

Как сообщили "РГ" в Следственном комитете по Новгородской области, сейчас проводится доследственная проверка, устанавливается, насколько тяжелые повреждения получили медработники. После этого будет возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, нападение произошло на улице. Прохожие увидели, что мужчина спит возле теплотрассы и вызвали бригаду скорой помощи.

Врач и фельдшер, оперативно прибывшие на место, попытались привести мужчину в чувство. Неожиданно он поднялся и стал избивать медработников. В итоге у врача сломан нос, у фельдшера - перелом руки. Травмы получил и водитель кареты "скорой".