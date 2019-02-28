В Новгородской области контроль над канализационными люками взяли на себя... следователи и поисковики. Потому что просьбы держать колодцы накрепко закрытыми, предписания, да и просто воззвания к совести ответственных лиц не работают.

Опасная дорога в школу

Две подружки возвращались домой из кружка и затеяли игру вблизи заброшенного резервуара недействующей системы водоснабжения. Одна из них оступилась и упала в открытый колодец. Восьмилетняя девочка утонула.

Это произошло в поселке Парфино еще три года назад - в марте 2016-го. Но в деле до сих пор не поставлена точка. Как выяснили в следственном комитете, за безопасность и благоустройство этого земельного участка отвечал заместитель главы администрации Парфинского района. Представитель власти - теперь уже бывший - обвиняется по статье "халатность", но вину он не признал. Дело будет рассматривать Старорусский районный суд.

Тем временем мама погибшей девочки Татьяна забила тревогу. Она прошлась по поселку и сфотографировала множество незакрытых канализационных ям. Опасные колодцы были возле тротуара, ведущего к парфинской школе, возле самой школы, Дома культуры, больницы... По словам женщины, люки стояли без крышек несколько месяцев (как и тот, в который упала ее дочь).

Татьяна призвала власти навести порядок в поселке. Ее поддержал глава регионального следственного управления СК РФ - он сам обратился к местным властям с настоятельной рекомендацией решить проблему с люками. Вскоре колодцы были закрыты бетонными плитами.

С тех пор сотрудники новгородского следственного управления начали принимать сообщения от неравнодушных граждан о канализационных колодцах без крышек. Обработав информацию, следователи передают адреса и ориентиры муниципальным чиновникам и коммунальщикам.

- Конечно, контролировать ситуацию с люками должны не следователи, а владельцы коммунальных объектов, муниципальные власти и другие ответственные должностные лица, - говорит старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новгородской области Анастасия Садриева. - Однако мы не можем игнорировать сообщения об опасных колодцах. Мы обращаемся в местные администрации и держим ситуацию на контроле, пока на люках не появляются крышки. Если ответственные лица медлят, следователи в свободное от работы время сами выходят на объекты и накрывают колодцы, чтобы не случилось беды.

Яму присыпал снег

Похожей работой занимаются новгородские поисковики. Поисково-спасательный отряд "Феникс" еще в 2015 году запустил акцию "Осторожно: открытый люк". Фотографии колодцев без крышек и их координаты можно выложить в группе отряда в социальной сети или отправить волонтерам по электронной почте.

- В 2016 и 2017 годах, на волне трагедии в Парфино, нам присылали десятки фотографий каждый месяц, - рассказывает заместитель руководителя отряда Алена Будяхина. - В прошлом году сообщений практически не было. Сейчас мы вновь призываем новгородцев активизироваться. Если у вас нет возможности сделать фото, просто напишите, где находится открытый колодец, мы выедем и сфотографируем сами. Всю информацию мы передаем в прокуратуру. Через несколько дней проводим обход канализационных люков - как правило, к тому моменту их уже закрывают.

Директор Дома культуры знала о том, что крышка на канализационном люке прогнила, но ничего не сделала для безопасности детей

Однако трагедию, которая в конце нынешнего января произошла в райцентре Волот, ни волонтеры, ни неравнодушные жители предупредить не смогли бы. Канализационный септик, по некоторым данным, был прикрыт, но настил прогнил. Сверху конструкцию присыпал снег, поэтому визуально место не выглядело опасным. В этой канализационной яме, заполненной водой, после долгих поисков нашли тело второклассника Вовы, не вернувшегося из школы... Как и девочке из Парфино, ему было восемь лет.

Смертельно опасный колодец находится на территории местного Дома культуры. Директор этого ДК стала фигурантом уголовного дела по статье "халатность".

По версии следствия, она знала о провале в верхней части септика, однако ничего не сделала для безопасности детей.

Привлечь к ответственности

Проблема открытых люков актуальна для всех муниципалитетов Новгородчины. Где-то, как в Волоте, крышки прогнивают от старости, где-то, как в Парфино, их воруют и сдают на металлолом.

Чтобы трагедии не повторялись, следить за состоянием люков должны не только неравнодушные жители, но и, в первую очередь, владельцы опасных объектов. В поселках и небольших городах, где нет центральной канализации, а стоки выводятся с помощью септиков, законодательство позволяет штрафовать пользователей незакрытых канализационных ям. К таким населенным пунктам, кстати, относится Волот. Теоретически к ответственности можно привлечь всех, кто отвечает за обслуживание септиков. Это и коммерческие предприятия, и муниципальные (вроде Дома культуры), и управляющие компании, и владельцы частных домов.

Штрафы, правда, невелики - от пятисот до двух тысяч рублей. Относительно весомо только наказание для юридических лиц - от десяти до двадцати тысяч рублей.

А вот привлечь к ответственности чиновников и коммунальщиков, в ведении которых находятся люки центральной канализации и водоканала, на Новгородчине практически невозможно. Если, конечно, по их вине не произошло ЧП. Прокуратура или местная администрация, в принципе, может обязать собственников закрыть люки крышками.

Но оштрафовать за неисполнение не может. Ведь в региональном законе об административных правонарушениях пункта о ненадлежащем содержании сетей инженерной инфраструктуры нет. Этот пробел можно устранить на региональном уровне.

- Штрафы, безусловно, следует вводить для всех владельцев канализационных ям - и люков центральной канализации, и частных септиков, - подчеркивает поисковик Алена Будяхина. - И речь должна идти не о тысячах, а о десятках тысяч рублей. Тогда у чиновников, коммунальщиков, предпринимателей наконец-то появится стимул регулярно осматривать свои канализационные колодцы. Проще организовать еженедельные обходы объектов, чем регулярно платить 10-20 тысяч рублей.

Нужны и профилактические занятия в школах и детских садах. Все малыши и школьники благодаря встречам с сотрудниками ГИБДД, урокам безопасности, тематическим играм знают, что переходить дорогу в неположенном месте или на красный свет нельзя. Полезными будут и рассказы об опасностях, которые таят открытые люки.

- Мы планируем приходить в школы, сейчас согласовываем темы и содержание бесед. Однако трагедию в Волоте такие беседы все равно не предотвратили бы, ведь опасный люк был замаскирован снегом, -заключает Алена Будяхина. - Поэтому, не отрицая важности профилактической работы со школьниками, все-таки хочется подчеркнуть: от нас, взрослых, зависит намного больше, чем от детей. Мы все должны ответственно выполнять свою работу - и волонтеры, и контролеры, и коммунальщики, и чиновники.

Комментарий

Александр Володин, начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Новгородской области:

- В нашей стране существует СанПиН, который регламентирует, помимо всего прочего, сбор жидких отходов. Там прописано, что септик должен иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой. То есть наземная часть септика без крышки нарушает СанПиН. За это владельца объекта можно привлечь к административной ответственности по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта".

За исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства в нашей стране отвечает Роспотребнадзор. Поэтому жители городов, где нет центральной канализации, могут передавать информацию о незакрытых септиках не только в прокуратуру, следственное управление, волонтерские организации, но и в Роспотребнадзор, сотрудники которого вправе накладывать взыскания.

Контакты

Сообщить о незакрытых люках в любом населенном пункте региона можно дежурному сотруднику следственного управления СК РФ по Новгородской области: 8-911-626-27-77.

Фотографии и места расположения люков можно разместить в группе отряда "Феникс" или отправить по электронной почте poiskvn53@yandex.ru.

В Великом Новгороде сообщить информацию можно в аварийно-диспетчерскую службу МУП "Новгородский водоканал": (8162) 77-80-98 или на горячую линию городского комитета по управлению ЖКХ: (8162) 99-41-64.