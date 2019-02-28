Замглавы Черняховска задержали за взятку в 1,8 миллиона рублей

Первого заместителя главы администрации Черняховска, третьего по величине города Калининградской области, задержали за крупную взятку. По версии следствия, высокопоставленный чиновник получил 1,8 миллиона рублей от муниципального подрядчика - участника проекта по формированию комфортной городской среды.

Инцидент произошел 26 февраля 2019 года, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. Как предполагают следователи, вице-мэр получил взятку в своем служебном кабинете.

Сразу после этого замглавы Черняховска поймали с поличным сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Калининградской области. Оперативники изъяли из сейфа чиновника деньги, сообщает пресс-служба региональной полиции. По версии сотрудников УЭБиПК, подозреваемый требовал от директора строительной фирмы незаконное вознаграждение за подписание актов приемки работ, предусмотренных муниципальным контрактом.

Основываясь на результатах оперативно-розыскных мероприятий полицейских, следователи возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Сейчас вице-мэра допросили, он дал признательные показания.

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения. Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы и крупный штраф.