Замглавы Черняховска задержали за взятку в 1,8 миллиона рублей

Новости

В Ижевске цирковой медведь убежал в город 14:54
Кабмин внес изменения в Стратегию развития автомобильной промышленности 14:45
В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком 14:45
В Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет 14:44
В бразильском Сан-Паулу запретят пластиковые трубочки для коктейлей 14:42
Медведев утвердил новую систему господдержки экспорта 14:30
РФ и Таиланд подписали контракт на поставку самолетов Sukhoi Superjet 100 14:29
В Петербурге стартовал нацпроект по повышению производительности труда 14:23
Путин заинтересовался пистолетом-шокером 14:20
В России стартовали продажи обновленного Duster 2019, названы цены 14:16
Россия готова предоставить Индии и Пакистану площадку для переговоров 14:15
Песков рассказал о защите от кибератак 14:12
Памфилова: ЦИК сделал все возможное для расширения роли СМИ и наблюдателей 14:07
Порошенко покинули "еврооптимисты" 14:06
Пенелопа Крус нашла неожиданное применение своему "Оскару" 14:05
В Нарьян-Маре суд изолировал от общества 11-летнего хулигана 14:00
Песков назвал "русофобскими потугами" новый законопроект конгрессменов 13:59
Станцию метро в Риме закрыли на 5 месяцев из-за отсутствия запчастей 13:58
Предложено новое объяснение загадке "ведьминых кругов" 13:58
В центре Перми асфальт провалился вместе с автомобилем 13:56
В Чувашии на голову прохожего упала льдина с пятого этажа 13:53
В системе безопасности четырех крупнейших музеев нашли нарушения 13:46
Бывшего главного налоговика Зауралья осудили на 8,5 лет за взятку 13:43
МИД предупредил россиян о вспышке лихорадки в Таиланде 13:40
Медведев: Выплаты в рамках перерасчета пенсий проведут до 1 июля 13:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Больше 50% смертей в РФ связаны с заболеваниями сердца и сосудов
Больше 50% смертей в РФ связаны с заболеваниями сердца и сосудов
Как законы марта изменят жизнь россиян
Как законы марта изменят жизнь россиян
Задайте вопрос заммэра Москвы Марату Хуснуллину
Задайте вопрос заммэра Москвы Марату Хуснуллину
28.02.2019 13:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Замглавы Черняховска задержали за взятку в 1,8 миллиона рублей

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

Первого заместителя главы администрации Черняховска, третьего по величине города Калининградской области, задержали за крупную взятку. По версии следствия, высокопоставленный чиновник получил 1,8 миллиона рублей от муниципального подрядчика - участника проекта по формированию комфортной городской среды.

Экс-главу калининградского УФМС обвинили в крупной взятке
В Архангельске борца с оргпреступностью задержали за взятку

Инцидент произошел 26 февраля 2019 года, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. Как предполагают следователи, вице-мэр получил взятку в своем служебном кабинете.

Сразу после этого замглавы Черняховска поймали с поличным сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Калининградской области. Оперативники изъяли из сейфа чиновника деньги, сообщает пресс-служба региональной полиции. По версии сотрудников УЭБиПК, подозреваемый требовал от директора строительной фирмы незаконное вознаграждение за подписание актов приемки работ, предусмотренных муниципальным контрактом.

Основываясь на результатах оперативно-розыскных мероприятий полицейских, следователи возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Сейчас вице-мэра допросили, он дал признательные показания.

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения. Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы и крупный штраф.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтруд опроверг информацию о массовых сокращениях
Путин наградил Чижова, Жванецкого и Понаровскую
Индия и Пакистан продолжили обмен ударами
Володин назвал разрушительной политику США по размещению в Европе ракет
РФ распространила проект резолюции СБ ООН касательно Венесуэлы