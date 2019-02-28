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28.02.2019 12:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Девочка в "клетке"

На Кубани обсуждают, как родители могут помочь своим "особенным" детям
Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 45(7803)
Этот резонансный случай произошел в одном из хуторов Красноармейского района. Жители обратили внимание на то, что их соседка долгое время не показывается на улице со своей младшей четырехлетней дочкой, и сообщили об этом в местную социальную службу.

Когда специалисты приехали с проверкой, то натолкнулись на закрытую дверь - мать отказалась пускать, посчитав их приход вторжением в частную жизнь. Попасть внутрь удалось только после того, как на место прибыли сотрудники полиции. Девочку обнаружили в странной деревянной конструкции в виде высокого короба с небольшой дверцей. Как выяснилось, ребенок страдает эпилепсией и ДЦП и, по словам матери, чтобы оградить малышку от травм, она заказала это сооружение у местного столяра. К тому же квартира отапливается тепловой пушкой, что, по ее мнению, также небезопасно для малолетнего ребенка.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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"Семья благополучная, но неполная, женщина не так давно переехала на Кубань с севера и растит двух дочерей практически одна - старшей девочке 10 лет, она ходит в школу, а вот у младшей эпилепсия, - рассказали в администрации района. - Поначалу она действительно никого не хотела к себе пускать, но затем вняла уговорам. Внутри сотрудники увидели беспорядок, а посреди него - стоявший на полу в комнате деревянный куб с высокими планками-ограждениями, который со стороны очень походил на клетку. Но на самом деле - это специальный манеж, а не клетка. Как призналась в разговоре хозяйка, такое устройство ей порекомендовали сделать медики..."

По данным управления соцзащиты, женщина получает пенсию по уходу за ребенком-инвалидом в размере около 20 тысяч рублей.

Девочку обнаружили в странной деревянной конструкции в виде высокого короба с небольшой дверцей

После того как информация об этом вопиющем случае попала в СМИ, семью посетили сотрудники отдела по делам несовершеннолетних администрации района.

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- На сегодняшний день неблагоприятная обстановка, сложившаяся в семье, где воспитывается ребенок-инвалид, исправляется. Оказана помощь в наведении санитарного порядка в домовладении, демонтирована деревянная конструкция, взамен приобретен специальный манеж-ограждение. Мать выполняет все данные ей рекомендации и, в частности, ежедневно гуляет с ребенком в коляске на свежем воздухе. Над семьей будет осуществляться контроль до полного исправления ситуации, - официально прокомментировала и. о. начальника отдела по делам несовершеннолетних администрации района Наталья Кошевая.

Данная ситуация, по мнению специалистов, в очередной раз поднимает вопрос, волнующий многих родителей: как помочь своему "особенному" ребенку, куда обратиться за квалифицированной помощью? Детский церебральный паралич - заболевание, с которым, к сожалению, борются всю жизнь.

Мнение

Людмила Надержинская, руководитель центра реабилитации детей с ДЦП "Ангелы Кубани":

- У ребенка с ДЦП должен быть целый парк качественной техники, выданной государством: стул с санитарным оснащением (он же стул для купания), коляска, вертикализатор. Причем согласно постановлению N 888 можно приобрести необходимое устройство с индивидуальными параметрами для конкретного ребенка. Но зачастую у мамы с больным ребенком на руках не хватает сил пройти все круги оформления. Поэтому напрашивается вопрос: куда смотрят работники местных социальных служб и поликлиники? В данном случае женщина просто создала свой микроклимат - приобрела самодельный манеж, чтобы защитить ребенка, насколько ей это позволяла ситуация.

Общество Соцсфера Соцзащита Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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