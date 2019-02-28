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28.02.2019 17:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре нашли тела женщины и ее трехлетнего сына

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Краснодаре правоохранители начали проверку по факту гибели 30-летней женщины и ее трехлетнего сына.

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По данным следствия, погибшую обнаружили во дворе одной из высоток на улице Невкипелого. Женщина переехала в краевую столицу из Челябинской области около года назад. В квартире многоэтажки она проживала вместе с мужем и трехлетним сыном. При осмотре помещения силовики обнаружили тело мальчика с признаками удушья.

- С целью полного и всестороннего установления обстоятельств, а также причин и условий произошедшего следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" частью 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего", - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Правоохранители изучают условия жизни и воспитания ребенка в семье. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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