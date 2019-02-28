В июле прошлого года клиент банка при переводе денежных средств через мобильное приложение неверно указал номер счета получателя и перечислил 70 тысяч рублей на банковскую карту незнакомой гражданки.

Что в таких случаях делать? В самом банке рекомендуют проверить в выписке по карте или счету в приложении, списались ли деньги. При ошибке в ФИО или номере перевод вернется отправителю на счет. Если реквизиты верные, но деньги перевели не тому человеку, тогда сложнее. При необходимости можно в любом офисе банка получить копию платежного поручения с подтверждением перевода.

"Если перевод уже отправлен, отменить его, к сожалению, нельзя: закон запрещает банку списывать деньги со счета получателя без его согласия. Поэтому мы всегда просим внимательно проверять номер телефона и имя получателя при отправке перевода. Отправитель может обратиться к получателю с просьбой вернуть деньги", - заявили в Сбербанке.

Полюбовное решение вопроса вполне возможно, особенно если речь идет о небольшой сумме. Например, автору этих строк однажды ошибочно пополнили баланс телефона на сто рублей. Владелица номера, отличающегося одной цифрой, попросила вернуть деньги ей. Отправить их через сайт - это дело двух минут.

Волгоградцу, промахнувшемуся с 70 тысячами, повезло меньше. В октябре он направил получательнице претензию о возврате средств. Однако его просьбу проигнорировали, деньги не вернули. Тогда гражданин обратился в суд.

В Тракторозаводском районном суде пояснили, что письменные доказательства по делу были признаны весомыми. Получательница присвоила крупную сумму без установленных какими-либо правовыми актами или сделкой оснований. Ее обязали вернуть перевод отправителю.