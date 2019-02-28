Новости

Древнейшая лягушка на Земле оказалась миниатюрной 14:58
В Ижевске цирковой медведь убежал в город 14:54
Кабмин внес изменения в Стратегию развития автомобильной промышленности 14:45
В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком 14:45
В Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет 14:44
В бразильском Сан-Паулу запретят пластиковые трубочки для коктейлей 14:42
Медведев утвердил новую систему господдержки экспорта 14:30
РФ и Таиланд подписали контракт на поставку самолетов Sukhoi Superjet 100 14:29
В Петербурге стартовал нацпроект по повышению производительности труда 14:23
Путин заинтересовался пистолетом-шокером 14:20
В России стартовали продажи обновленного Duster 2019, названы цены 14:16
Россия готова предоставить Индии и Пакистану площадку для переговоров 14:15
Песков рассказал о защите от кибератак 14:12
Памфилова: ЦИК сделал все возможное для расширения роли СМИ и наблюдателей 14:07
Порошенко покинули "еврооптимисты" 14:06
Пенелопа Крус нашла неожиданное применение своему "Оскару" 14:05
В Нарьян-Маре суд изолировал от общества 11-летнего хулигана 14:00
Песков назвал "русофобскими потугами" новый законопроект конгрессменов 13:59
Станцию метро в Риме закрыли на 5 месяцев из-за отсутствия запчастей 13:58
Предложено новое объяснение загадке "ведьминых кругов" 13:58
В центре Перми асфальт провалился вместе с автомобилем 13:56
В Чувашии на голову прохожего упала льдина с пятого этажа 13:53
В системе безопасности четырех крупнейших музеев нашли нарушения 13:46
Бывшего главного налоговика Зауралья осудили на 8,5 лет за взятку 13:43
МИД предупредил россиян о вспышке лихорадки в Таиланде 13:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Больше 50% смертей в РФ связаны с заболеваниями сердца и сосудов
Больше 50% смертей в РФ связаны с заболеваниями сердца и сосудов
Как законы марта изменят жизнь россиян
Как законы марта изменят жизнь россиян
Задайте вопрос заммэра Москвы Марату Хуснуллину
Задайте вопрос заммэра Москвы Марату Хуснуллину
28.02.2019 13:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывшего главного налоговика Зауралья осудили на 8,5 лет за взятку

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область )

Курганский городской суд признал виновным бывшего руководителя областного управления ФНС Владимира Рыжука в растрате и получении взятки и приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима. Кроме того суд постановил конфисковать у него в доход государства 500 тысяч рублей, которые он получил в качестве взятки, и возместить в бюджет 394 тысячи рублей за бензин, потраченный на личные поездки.

Замглавы Черняховска задержали за взятку в 1,8 миллиона рублей

Владимир Рыжук был назначен на должность руководителя региональной налоговой службы в 2014 году. Он приехал в Зауралье из Тюмени без семьи, жил на съемной квартире. Однако часто ездил домой, но почему-то на служебных машинах, которые заправляли за счет УФНС (топливо потом списывали по фиктивным путевым листам). За три года глава налоговой службы он совершил более 180 частных поездок за пределы Курганской области, потратив на бензин 394 737 рублей.

Второе преступление, которое инкриминировали экс-чиновнику, связано со взяткой. По материалам суда, у известного в Кургане застройщика прошла выездная налоговая проверка, а спустя несколько месяцев ИФНС России по Кургану снова проводит в отношении него мероприятия дополнительного налогового контроля. В результате были выявлены серьезные нарушения. ИП был привлечен к ответственности, ему доначислен налог на добавленную стоимость в сумме более 49 миллионов рублей, а также - пени на 10 миллионов и наложен штраф на 5 миллионов рублей. В целом имущественные взыскания предпринимателя потянули на 65 с лишним миллионов. Почти одновременно налоговики проверяют подконтрольный бизнесмену завод по производству стеновых блоков из автоклавного газобетона. Расчетные счета, техника и имущество компании арестованы, ее деятельность фактически парализована.

Экс-главу калининградского УФМС обвинили в крупной взятке

Опасаясь негативных последствий для своей предпринимательской деятельности, а также рассчитывая в дальнейшем на устранение препятствий в ее продолжении, 22 февраля 2017 года днем предприниматель Владимир Баскаль передал Рыжуку 500 тысяч рублей в качестве взятки. Это была только часть от требуемых с него чиновником 3 миллионов рублей.

Бывший главный налоговик региона вину не признал. В суде он доказывал, что ездил в Тюмень исключительно по служебным делам, а эпизод со взяткой назвал провокацией. Экс-чиновник намерен обжаловать вердикт.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтруд опроверг информацию о массовых сокращениях
Путин наградил Чижова, Жванецкого и Понаровскую
Индия и Пакистан продолжили обмен ударами
Володин назвал разрушительной политику США по размещению в Европе ракет
РФ распространила проект резолюции СБ ООН касательно Венесуэлы