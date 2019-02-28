Бывшего главного налоговика Зауралья осудили на 8,5 лет за взятку

Курганский городской суд признал виновным бывшего руководителя областного управления ФНС Владимира Рыжука в растрате и получении взятки и приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима. Кроме того суд постановил конфисковать у него в доход государства 500 тысяч рублей, которые он получил в качестве взятки, и возместить в бюджет 394 тысячи рублей за бензин, потраченный на личные поездки.

Владимир Рыжук был назначен на должность руководителя региональной налоговой службы в 2014 году. Он приехал в Зауралье из Тюмени без семьи, жил на съемной квартире. Однако часто ездил домой, но почему-то на служебных машинах, которые заправляли за счет УФНС (топливо потом списывали по фиктивным путевым листам). За три года глава налоговой службы он совершил более 180 частных поездок за пределы Курганской области, потратив на бензин 394 737 рублей.

Второе преступление, которое инкриминировали экс-чиновнику, связано со взяткой. По материалам суда, у известного в Кургане застройщика прошла выездная налоговая проверка, а спустя несколько месяцев ИФНС России по Кургану снова проводит в отношении него мероприятия дополнительного налогового контроля. В результате были выявлены серьезные нарушения. ИП был привлечен к ответственности, ему доначислен налог на добавленную стоимость в сумме более 49 миллионов рублей, а также - пени на 10 миллионов и наложен штраф на 5 миллионов рублей. В целом имущественные взыскания предпринимателя потянули на 65 с лишним миллионов. Почти одновременно налоговики проверяют подконтрольный бизнесмену завод по производству стеновых блоков из автоклавного газобетона. Расчетные счета, техника и имущество компании арестованы, ее деятельность фактически парализована.

Опасаясь негативных последствий для своей предпринимательской деятельности, а также рассчитывая в дальнейшем на устранение препятствий в ее продолжении, 22 февраля 2017 года днем предприниматель Владимир Баскаль передал Рыжуку 500 тысяч рублей в качестве взятки. Это была только часть от требуемых с него чиновником 3 миллионов рублей.

Бывший главный налоговик региона вину не признал. В суде он доказывал, что ездил в Тюмень исключительно по служебным делам, а эпизод со взяткой назвал провокацией. Экс-чиновник намерен обжаловать вердикт.