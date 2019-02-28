Из здания суда главу Ярковского района Евгения Щукина вывели в наручниках. Приговор - три года колонии, и это "за какую-то подпись!" - его ошеломил: в последнем слове подсудимый просил оправдать его. Вердикт удивил даже тех, кто добивался возмездия и реального лишения свободы: многие предполагали, что судья проявит к чиновнику снисхождение. Удивил, но, как и гособвинителя, удовлетворил. Практически одновременно пострадавшие узнали о решении другого суда, арбитражного, запустившего по требованию банка-кредитора по делу о банкротстве завода силикатных изделий процедуру наблюдения. Название этого предприятия многократно звучало при оглашении уголовного приговора.

История поразительная, в чем-то нелепая, далекая от благополучного завершения. Но поучительная. Началась она в прошлом десятилетии в большом поселке Винзили под Тюменью. Кирпичный завод задумал построить впритык к производственной площадке служебную гостиницу. Госстройнадзор согласия не дал - его специалисты проект раскритиковали. Дальше - больше: на том же месте вместо гостиницы завод стал возводить жилую пятиэтажку. Вопреки всем писаным правилам и здравому смыслу. В санитарно-защитной зоне промышленного объекта III класса опасности размещение жилых зданий категорически запрещено. Мало того, что цеха рядом - буквально под окнами проходит железнодорожная ветка, по которой периодически громыхают составы с продукцией завода. "Бонусом" к этому соседству - выгребная канализация, и она также не вписывается в СНиП.

Однако разрешение на строительство было получено. В 2012 году подписал документ, согласно выводам суда, Евгений Щукин, тогда глава администрации Винзилей. Почерковедческая экспертиза подтвердила: его рукой завизирована бумага с печатью. Сразу скажу: осужденный результаты экспертизы не признал, продолжает настаивать на том, что подпись подделана, в чем подозревает свою экс-помощницу. На муниципальной службе она и вправду "отличилась" - ранее Тюменский райсуд признал ее виновной в мошенничестве и служебном подлоге.

Для рыночной продажи помещений в готовом многоквартирнике нужна, как понимаете, еще одна разрешительная бумага - о вводе объекта в эксплуатацию. Ее подмахнул в 2012 году Александр Шабалин, тогда исполнявший обязанности главы администрации поселка. Он не имел на то права без положительного заключения Госстройнадзора. Но какой надзор, когда дом на задворках Винзилей строили тихой сапой, практически нелегально? Прошлой осенью решением суда документ о вводе в эксплуатацию признан недействительным, Шабалин же оштрафован на 275 тысяч рублей. Ему два года запрещено занимать должности в органах власти.

Как ни странно, но недвижимость на стыке с промзоной оказалась довольно привлекательной. Квартиры раскупили. Некоторые оформили долгосрочную ипотеку. Кто-то ради новоселья в Винзилях продал единственное жилье. Одноколейка людей, конечно, смущала, однако их успокоило обещание о ее переносе. Близость заводских корпусов визуально компенсировал примыкающий к дому сосновый лесок. О наличии специфической системы канализации (вывоз стоков, к слову, очень дорог) собственники, как они уверяют, долгое время даже не догадывались. Главным фактором послужила сравнительно низкая стоимость квадратного метра в квартирах с чистовой отделкой.

В возбуждении уголовного дела против застройщика отказано. Получается, виноваты исключительно чиновники, а бизнес как бы ни при чем

Некоторые жилые помещения после заселения стали на глазах покрываться плесенью. Последовали другие неприятные открытия: промерзающие стены, капризная циркуляция горячей воды, весьма ощутимая вибрация здания при прохождении товарняков. Вместе с тем три года завод оплачивал коммуналку за жильцов. Нет, они не ликовали, опасливо интересовались, сколько это продлится и не обернется ли в итоге долговой гирей. Но и не возражали особо. Вал жалоб в различные властные инстанции, органы госнадзора покатился ближе к истечению срока гарантийных обязательств застройщика, после создания товарищества собственников недвижимости (ТСН) и сбора им коммунальных платежей. Плотину претензий прорвало после запроса депутата облдумы Дмитрия Горицкого в правоохранительные органы - последовало возбуждение уголовных дел.

Виновным вынесен приговор, но дом-то каким был ущербным, таким и остался. Суд удовлетворил иск группы жителей, обратившихся с гражданским иском о возмещении морального ущерба. Евгения Щукина обязали выплатить 1,3 миллиона рублей - каждому истцу по сто тысяч. На эти деньги дефекты здания не устранишь. Между тем часть собственников, находящихся теперь в непонятном юридическом статусе, не выдержала испытаний суровым бытом и покинула квартиры. Среди них - председатель ТСН Евгений Бабушкин. Он в Винзили приезжает примерно раз в неделю, чтобы растопить лед в трубе для откачки стоков ассенизаторской машиной.

- Взяли ипотеку на 15 лет и накануне 2015 года приобрели за 2,1 миллиона рублей квартиру площадью 60 квадратных метров. Вынуждены снимать чужую: у нас трое детей, рисковать не хотим. В моем понимании и других членов товарищества совершено чистой воды мошенничество - застройщик реализовал помещения в незаконно возведенном доме. В ответ на наше первое обращение возбудить уголовное дело последовал отказ. Что ж, обратимся в вышестоящие инстанции. Пока, получается, виноваты исключительно чиновники - "в превышении должностных полномочий", а бизнес как бы ни при чем. Следовательно, материальные затраты на ремонт, реконструкцию здания либо его снос и расселение людей должен нести бюджет? - рассуждает председатель ТСН.

Представители предприятия еще в прошлом году дали понять, что его владельцы желают узаконить пятиэтажку, понести определенные траты на решение проблем. С оговоркой: если завод не признают банкротом. Между тем арбитраж обязал застройщика выплатить кредитору около 200 миллионов рублей долга. Сумма не окончательная: в весеннем графике работы суда - рассмотрение новых исков по делу о банкротстве.