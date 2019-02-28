В Польше задержали бывшего вице-президента "Пробизнесбанка"

В четверг утром стало известно о задержании Ярослава Алексеева, объявленного в федеральный и международный розыск. Последняя должность Алексеева на родине - вице-президент "Пробизнесбанка". Он задержан в Польше. Статья, по которой против банкира расследуется уголовное дело, - хищение.

Три года назад пять бывших топ-менеджеров "Пробизнесбанка" Басманный суд столицы арестовывал по делу о растрате на 2,5 миллиарда рублей.

По версии следствия, несколько человек - руководителей, сотрудников банка и несколько хозяев фирм-однодневок - придумали преступную схему кражи денег. Они выдавали фирмам заведомо невозвратные и большие кредиты, а потом сами делили эти деньги между собой. Украденные деньги переводили в валюту и отправляли в другие страны.

В правоохранительные органы информацию о такой афере банка отправил ЦБ РФ. Потом он лишил банк лицензии и его признали банкротом.