В Ростове супругам вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины

В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор Дмитрию Долгополову и его гражданской жене Анне Сухоносовой, которые обвинялись в государственной измене и шпионаже в пользу Украины. В совокупности им назначено 19 лет лишения свободы.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе судебного ведомства, шпионская история началась в 2015 году, когда россиянка Анна Сухоносова находилась на Украине. Там она была завербована спецслужбами иностранного государства. К исполнению задания женщина решила привлечь своего гражданского супруга.

"По возвращению в Симферополь подсудимая во исполнение шпионского задания предложила Долгополову за денежное вознаграждение выдавать доверенные ему по службе в ВС РФ сведения военного характера, составляющие государственную тайну", - уточнили в ведомстве.

Находясь на службе бывший офицер в 2017 году на сотовый телефон сфотографировал секретные материалы о Черноморском флоте. Смартфон он передал своей сообщнице, которая должна была по интернету отправить материалы заказчикам. Однако вскоре шпион и его гражданская супруга были задержаны сотрудниками ФСБ.

Следствие по шпионскому делу и судебные слушания продолжались более года. Подсудимые частично признали вину, но суд назначил наказание Долгополову - десять лет колонии строго режима, Сухоносовой - девять лет в исправительной колонии общего режима.