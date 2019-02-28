Внук генерала Карбышева собрался подать в суд на Comedy Woman

Разрастается скандал о пошлой шутке про погибшего в немецком плену генерала Советской армии Дмитрия Михайловича Карбышева. Речь идет о выступлении в 2013 году, в котором одна из участниц упомянула генерала, погибшего в немецком концлагере. Напомним, что попавших в плен Карбышева и других пленников фашисты вывели на плац и обливали ледяной водой, пока те не замерзли насмерть. Генералу Карбышеву посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Вот сценка, о которой речь:

"Тихо. Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал". - "Это мужик из рекламы Mentos дыхнул!" - "Нет. Это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял".

Скандал вспыхнул в феврале 2019 года, когда режиссер Никита Михалков показал этот номер Comedy Woman на своем YouTube-канале и назвал участниц передачи "овцами".

Дмитрий Карбышев. Герой, а не вымышленный персонаж. Фото: ТАСС

С негативным мнением режиссера согласились и эксперты. "Психологическая диверсия", направленная на "разрушение в сознании молодежи традиционных ценностей" - так охарактеризовала неудачную шутку Comedy Woman психолого-лингвистическая экспертиза. Результаты этой экспертизы внук генерала Карбышева, тоже Дмитрий, приложил к заявлению о возбуждении уголовного дела. А еще внук обратился в Следственный комитет РФ.

По мнению родственника генерала, действия создателей шоу направлены на реабилитацию нацизма в сознании российской молодежи.

Бывшая участница Comedy Woman Наталия Медведева, которая и произнесла скандальную шутку, публично извинилась. Но заявила, что текст написали другие люди, а она по контракту должна была его просто произнести.

Самое страшное в этой истории, что актриса, оказывается, была уверена: генерал Карбышев - вымышленный персонаж, а не историческая личность. Это называется - уровень образования. Точнее - полное отсутствие и уровня, и образования.

На этом фоне Министерство просвещения России решило начать акцию "Знай свою историю", в рамках которой призывало делиться информацией о людях, совершивших подвиги. В пресс-службе министерства подчеркнули, что акция проходит на фоне скандала с шуткой о генерале Карбышеве.

На днях руководитель фонда "Наследие Крыма" Анастасия Иванова, представляющая интересы внука генерала Карбышева, рассказала журналистам, что ее доверитель уже подал в СКР заявление о возбуждении уголовного дела против телеканала ТНТ.

По словам Ивановой, сейчас мозги молодежи в каком-то смысле атрофировались, поскольку вот уже более шести лет это видео гуляет по интернету. "Хотим, чтобы у телеканала ТНТ была временно отозвана лицензия - до тех пор, пока они все не исправят", - говорит Иванова.

Нашлись, правда, и те, кто в этом ничего предосудительного не нашел. Мало кому известные граждане, называющие себя экспертами, поспешили заявить, что развлекательная индустрия - это большой бизнес. А бизнес - вещь циничная.

Режиссер и сценарист Михаил Идов сказал, что юмор имеет право на существование в любой форме. Но это не значит, что источники этих эмоций обязательно надо запрещать.

Члены Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов тем временем обратились к Патриарху Кириллу с жалобой на телеканал. Их обращение также было направлено и в интернет-приемную президента России.

Активисты попросили гаранта проверить телеканал на соответствие Конституции и другим правовым актам страны.