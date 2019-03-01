Кашмир под угрозой: пакистанскую артиллерию сравнили с индийской

Ожесточенные перестрелки, происходящие на индо-пакистанской границе в Кашмире, заставили обратить внимание на соотношение сил сторон в обычной артиллерии. Разобраться в этом мы попросили администратора интернет-проекта "Отвага-2004" Леонида Карякина.

По его данным, сухопутные войска обоих государств обладают внушительными запасами таких вооружений.

"За индийской армией числятся более 4000 орудий, непосредственно в войсках находятся 1200 -1300 гаубиц.

Пакистанцы могут задействовать в сражениях более 1200 стволов. Особенностью их артподразделений является широкое использование самоходной артиллерии. Всего имеется более 800 САУ, в том числе 60 203-мм американских М110, способных выстреливать 92-кг снаряды на дистанцию в 24 км", - рассказал он.

Остальные самоходки в основном являются различными модификациями американской М109. Самые новые - закупленные в Италии в 2017-2018 гг. М109L. Они могут поражать цели активно-реактивными снарядами на дальности более чем в 30 км.

Pakistan has freshly acqired batch of 31 M109L 155mm SPA from Italy.

Total no of M109L acquired in past two years has reached 96! (122 as per a source)

These all units will be upgraded later on.

Despite of induction of K9 Vajra in 🇮🇳, 🇵🇰 still enjoy dominance in domain of SPA pic.twitter.com/MKvaooyKqR — AhmAd IbrAhim (@AhmAdTipu7) 2 февраля 2019 г.

Есть данные о наличии 155-мм колесных САУ SH-1 китайского производства. Их дальнобойность составляет более 50 км.

Из буксируемых орудий самыми современными являются M198 американского производства, всего их 148 штук. Вес такой гаубицы составляет 6920 кг, обычный снаряд бьет на 22 000 метров, а активно-реактивный - на 30 000 метров.

"С помощью иностранных специалистов пакистанцы планируют провести масштабную модернизацию, в частности значительно улучшить характеристики М109 и приобрести до 500 новых самоходок на колесном шасси.

С зарубежной поддержкой куется и артиллерийский меч Индии. В отличие от противников, здесь традиционно было сравнительно мало самоходных артиллерийских установок", - также сказал Карякин.

В настоящее время 105-мм британские Abbot выведены из войск и отправлены на хранение. 130-мм Catapult на шасси танка Vijayanta, которых было около 100 единиц, по всей видимости, также списаны.

Командование вооруженных сил предпринимало меры, чтобы устранить это отставание. Например, изучался вопрос об установке башен со 155-мм гаубицами от английской AS90, южноафриканской Т-6 и словацкой Zuzana на шасси Т-72М1. Однако проведенные испытания не оправдали надежд индийцев, были выявлены многочисленные недостатки.

Предпринимались и другие попытки выбрать современную самоходку. Так, в Индии демонстрировалась САУ Bhim - симбиоз той же южноафриканской башни Т-6, но уже с шасси основного боевого танка Arjun индийского производства. На базе этой бронемашины была создана и 130-мм Arjun Catapult Mk.2., но она не выдержала конкуренции с более современной машиной.

"В индийском тендере принимала участие и российская 2С19М1-155, вооруженная, , как становится понятным из названия, 155-мм гаубицей. Для улучшения условий эксплуатации на нее установили кондиционер.

Подвижность была повышена за счет 1000-сильного двигателя. Прицельный комплекс снабдили тепловизором. Система управления огнем получила баллистический вычислитель, аппаратуру спутниковой навигации и др.

Машина очень хорошо показала себя на испытаниях, но индийцы выбрали уже находящуюся в производстве южнокорейскую K9, которую назвали Vajra", - добавил эксперт.

47-тонная САУ может из своего 155-м орудия поражать цели на дистанции 40 км, а усовершенствованными боеприпасами - до 50 км. Скорострельность - 6-8 выстрелов в минуту. Мощность двигателя 1000 л.с. Максимальная скорость по шоссе - до 67 км/ч. В качестве средства самообороны имеется 12,7-мм пулемет. Экипаж - 5 человек.

Согласно контракту, в течение 3 лет планируется произвести до 100 таких самоходок.

Недавно Vajra впервые приняли участие в военном параде в Дели. Там же впервые были продемонстрированы первые из 145 изготовленные в США легких 155-мм гаубиц М-777, предназначенных для действий в горных районах.

Кроме того, сейчас идет модернизация шведских 155-мм FH-77B: из 300 гаубиц около 100 получили орудия с увеличенной длиной ствола, что позволило повысить дальнобойность с 27 до 38 км.

Также ведется доработка советских 130-мм М46 в 155-мм, всего переделано более 200 штук. До сих пор наиболее распространенными остаются советские 122-мм Д-30.

"Наличие на фронте такого количества артиллерийского вооружения в случае дальнейшего обострения обстановки может привести к крайне негативным последствиям не только для противостоящих друг другу войск, но и для проживающего в этом регионе мирного населения. Разумеется, будет лучше, если стороны сядут за стол переговоров", - заключил военный эксперт.