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01.03.2019 00:50
Рубрика: Происшествия

Летевший из Турции в Москву лайнер экстренно сел в Одессе

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Направлявшийся из Стамбула в Москву лайнер совершил незапланированную посадку в аэропорту Одессы. Перед приземлением экипаж сообщил о технических неполадках.

Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis
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По одним данным, отказал двигатель, по другим - возникли неполадки в одной из систем топливного обеспечения (в частности, речь идет о низком давлении масла).

"Мы вылетели в 16:55 и практически пролетели Одессу, но тут самолет неожиданно развернулся и начал снижаться", - рассказал РИА Новости один из пассажиров данного рейса, глава Духовного управления мусульман Москвы Ильдар Аляутдинов.

Он отметил, что  посадка была жесткой. Boeing-737 принадлежит турецкой авиакомпании Turkish Airlines. На борту находились 122 человека. Никто не пострадал.

Происшествия Экономика Транспорт Авиатранспорт
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