Летевший из Турции в Москву лайнер экстренно сел в Одессе

Направлявшийся из Стамбула в Москву лайнер совершил незапланированную посадку в аэропорту Одессы. Перед приземлением экипаж сообщил о технических неполадках.

По одним данным, отказал двигатель, по другим - возникли неполадки в одной из систем топливного обеспечения (в частности, речь идет о низком давлении масла).

"Мы вылетели в 16:55 и практически пролетели Одессу, но тут самолет неожиданно развернулся и начал снижаться", - рассказал РИА Новости один из пассажиров данного рейса, глава Духовного управления мусульман Москвы Ильдар Аляутдинов.

Он отметил, что посадка была жесткой. Boeing-737 принадлежит турецкой авиакомпании Turkish Airlines. На борту находились 122 человека. Никто не пострадал.