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01.03.2019 12:24
Рубрика: Происшествия

Названо число привлеченных к ответственности за взятки в 2018 году

В минувшем году российские следователи привлекли к ответственности за преступления коррупционной направленности 505 лиц, обладающих особым правовым статусом. Речь идет о чиновниках, адвокатах, силовиках и судьях.

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Такую цифру председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин озвучил на коллегии ведомства. Он уточнил, что среди привлеченных к ответственности "158 глав муниципальных образований, 110 депутатов органов местного самоуправления, 10 депутатов законодательных органов субъектов РФ, 75 адвокатов, 61 член избирательной комиссии, 59 следователей органов внутренних дел и СК, 12 прокуроров, четыре судьи".

Отмечается, что по итогам 2017 года среди фигурантов коррупционных дел находились свыше 600 лиц с особым правовым статусом.

Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Следственный комитет Борьба с коррупцией
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