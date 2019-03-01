Инспектор ГИБДД погиб при оформлении ДТП на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб инспектор ГИБДД. Он оформлял аварию, когда в машины, стоявшие на проезжей части в районе пятого дома на улице Вавилова, на большой скорости въехал Lexus.

От удара один из автомобилей отбросило в сторону. Транспортное средство сбило инспектора ГИБДД. Полицейский получил тяжелые травмы и скончался по дороге в больницу.

"В результате аварии с участием четырех автомобилей в Гагаринском тоннеле погиб инспектор дорожно-патрульной службы. По факту произошедшего проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося", - рассказали в правоохранительных органах.