В Костроме водитель протащил зажатого дверью пассажира по дороге

Водитель рейсового автобуса в Костроме защемил дверью руку выходящего из салона пассажира и протащил его по проезжей части, сообщает региональное УГИБДД.

По данным полиции, ЧП на проспекте Текстильщиков в Костроме произошло днем 28 февраля. Рейсовый автобус ПАЗ, за рулем которого находился 60-летний водитель, отъехал от остановки в тот момент, когда один из пассажиров еще не успел покинуть салон.

- Водитель не убедился в безопасности своих действий и при закрытии двери автобуса прищемил ею руку выходившего из автобуса 27-летнего молодого человека, - сообщили в полиции.

Молодой человек потерял равновесие и упал. Пострадавшего на "скорой" доставили в больницу. Там ему назначили амбулаторное лечение. А в отношении невнимательного водителя тем временем началась проверка.