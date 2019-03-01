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01.03.2019 19:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Владимирского депутата будут судить за избиение коллеги

Текст: Элина Труханова (Владимир)

Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении сельского депутата, который обвиняется в избиении коллеги.

Фото: МОСРЕГ/ youtube.com
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Инцидент произошел еще в 2016 году. Как выяснило следствие, вечером 26 ноября депутат Вахромеевского сельского поселения Камешковского района отдыхал в кафе, где присутствовали еще несколько местных депутатов. Между ними возник конфликт, и после закрытия заведения народные избранники продолжили выяснение отношений у здания кафе. В результате один депутат нанес другому множественные удары по голове.

- Пострадавший обратился в полицию и в медучреждение, где ему была оказана помощь в связи с полученной черепно-мозговой травмой и другими телесными повреждениями, - рассказали в следственном управлении СК РФ по Владимирской области.

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья". После завершения расследования оно было передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

В СК уточнили, что обвиняемый свою вину не признал. По его словам, он лишь защищался от нападений, спровоцировал драку не он, а травмы пострадавший получил в результате ДТП.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область
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