Владимирского уролога осудили за смерть пенсионера

Суд во Владимирской области вынес обвинительный приговор врачу-урологу, пациент которого умер после проведения платной операции, сообщает региональное Следственное управление СКР.

По данным следствия, в апреле 2017 года за помощью к врачу-урологу Ковровской городской больницы № 2 во Владимирской области обратился 68-летний пациент. После осмотра доктор предложил пенсионеру платную операцию, на которую мужчина согласился. Операция прошла 16 мая. Вскоре после хирургического вмешательства у больного начались осложнения: открылось острое желудочно-кишечное кровотечение. Однако врач ухудшение состояния больного вовремя не заметил.

- В нарушение стандартов оказания медицинской помощи, общих принципов оказания медицинской помощи врач-уролог допустил дефекты ведения послеоперационного периода, выразившиеся в поздней диагностике осложнений, неадекватности лечения, не выполнении ультразвукового исследования, что привело к ухудшению состояния здоровья мужчины, - сообщили в СК.

Несмотря на жалобы пациента, врач начал лечение только через две недели - 31 мая. На следующий день мужчина попал в реанимацию, где через пять дней скончался.

После гибели больного экспертиза установила, что врач отнесся к лечению пациента халатно. Доктору с 30-летним стажем предъявили обвинение в причинении смерти пациенту по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения врачебных обязанностей.

Ковровский городской суд приговорил медика к двум с половиной годам ограничения свободы. Все это время доктору будет запрещено лечить пациентов.