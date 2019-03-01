Задержаны мошенники, продававшие поддельные средства косметологии

Фальшивые и опасные для здоровья препараты, применяемые в косметологии, производили на юге Москвы. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в полицию поступила оперативная информация, что недоброкачественные ботулотоксины и препараты для мезотерапии изготавливались под видом известных в косметологии марок для последующего сбыта через частные клиники.

Информация подтвердилась, и поддельное производство прекратили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России вместе с коллегами из Юго-Восточного административного округа Москвы.

"В ходе обысков, проведенных в местах проживания подозреваемых, а также в офисных и складских помещениях, обнаружены и изъяты заготовки фальсифицированных медицинских препаратов, полиграфическая продукция, финансовая документация и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела", - рассказала Ирина Волк.

Все подозреваемые взяты под домашний арест.

Полгода назад в подмосковном Подольске обнаружили такие же подделки. В одном из салонов красоты полицейские провели контрольную закупку более 10 наименований медикаментов на сумму свыше 130 тысяч рублей, в которые входили растворы для инъекций и лосьоны для наружного применения.

Эксперты обнаружили в них поддельные составы и препараты, не зарегистрированные в России. Эти вещества хоть и входят в "сегмент красоты" и используются для визуального омоложения кожи, но по заключению Росздравнадзора являются опасными для жизни и здоровья. Именно поэтому они ввозятся в страну или производятся нелегально.

Как утверждает статистика, примерно 10 процентов всех страдающих от аллергии жителей России приходится на тех, кто использует подобные некачественные косметические препараты. Поддельная косметика, которая не проходит тщательный контроль стандарта качества, зачастую содержит опасные ингредиенты, влияющие на здоровье человека.

А те гастарбайтеры, кто изготавливает эти снадобья в подпольных цехах, не соблюдают элементарные гигиенические правила и не сдают медицинские анализы и проверки. Продукция не обрабатывается и не упаковывается в стерильных условиях. В ней могут оказаться грибковые, микробные и вирусные возбудители заболеваний. Не соблюдаются и индивидуальные к каждому наименованию требования к условиям и режиму хранения, например, влажность и температура, правила транспортировки. Товар раньше времени приходит в негодность.

Справка "РГ"

Наиболее распространенная реакция на некачественную косметику - покраснение, раздражение и зуд кожи. Может быть и тяжелая форма крапивницы с сильным отеком. Медицинский диагноз: контактный аллергический дерматит, что вызывает прямую опасность для здоровья. Но самая большая угроза, теперь уже для жизни, когда такой препарат попадает внутрь организма. Может быть нарушена работа печени и почек, ухудшится зрение. А из-за закупорки желез и увеличения количества болезнетворных бактерий разовьется угревая болезнь.