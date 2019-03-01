На Дальнем Востоке раскрыли сеть псевдомедицинских центров

Работу сети псевдомедицинских клиник остановили правоохранители в Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре.

- Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю в нескольких городах Дальнего Востока пресекли деятельность псевдомедицинских центров, в которых под видом оказания врачебной помощи населению происходило хищение денежных средств граждан, - сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Мошенники арендовали помещения в торговых и деловых центрах городов и разместили там оборудование, которое выдавали за медицинское.

Сотрудники call-центров звонили преимущественно пожилым людям и заманивали их на прием, обещая бесплатное обследование. Менеджеры, не имеющие медицинского образования, сообщали пришедшим пациентам об имеющихся у них болезнях и предлагали лечение. Его стоимость оценивали в 160-350 тысяч рублей.

Людей намеренно обманывали, убеждая, что частично лечение оплатит федеральный бюджет. По предварительным данным, 120 потерпевших отдали им более 20 миллионов рублей.

Во время обысков в "медицинских" центрах были изъяты приборы, с помощью которых якобы лечили пациентов, а также картотека клиентов, бухгалтерская документация, компьютеры и видеозаписи с камер наблюдения.

Полицейские задержали четверых руководителей и восьмерых сотрудников этой сети. Двоих предполагаемых организаторов арестовали, с остальных взяли подписку о невыезде.

Расследуются уголовные дела о мошенничестве.