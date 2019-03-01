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01.03.2019 06:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК предъявил обвинение истязавшему ребенка жителю Приамурья

Текст: Александр Ярошенко

Следственное управление СК РФ по Амурской области предъявило обвинение в покушении на убийство малолетнего мужчине, который несколько дней жестоко избивал годовалого ребенка своей сожительницы.

- Подозреваемый находится под стражей, он дает признательные показания. Свои действия поясняет тем, что ребенок плачем мешал ему отмечать праздник, - рассказал "РГ" помощник руководителя регионального СУ СК Алексей Лубинский.

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Первоначально амурчанина обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Но позже уголовное дело переквалифицировали на другую статью.

Следователи также ходатайствуют перед прокуратурой, чтобы им передали уголовное дело, которое было возбуждено сотрудниками полиции в отношении матери малыша. Ее обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Напомним, годовалый мальчик был доставлен в больницу города Белогорска 15 февраля в тяжелом состоянии со множественными телесными повреждениями. Через несколько дней его перевели в реанимацию Амурской детской областной больницы. Врачи состояние мальчика до сих пор оценивают как стабильно тяжелое.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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