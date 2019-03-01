СК предъявил обвинение истязавшему ребенка жителю Приамурья

Следственное управление СК РФ по Амурской области предъявило обвинение в покушении на убийство малолетнего мужчине, который несколько дней жестоко избивал годовалого ребенка своей сожительницы.

- Подозреваемый находится под стражей, он дает признательные показания. Свои действия поясняет тем, что ребенок плачем мешал ему отмечать праздник, - рассказал "РГ" помощник руководителя регионального СУ СК Алексей Лубинский.

Первоначально амурчанина обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Но позже уголовное дело переквалифицировали на другую статью.

Следователи также ходатайствуют перед прокуратурой, чтобы им передали уголовное дело, которое было возбуждено сотрудниками полиции в отношении матери малыша. Ее обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Напомним, годовалый мальчик был доставлен в больницу города Белогорска 15 февраля в тяжелом состоянии со множественными телесными повреждениями. Через несколько дней его перевели в реанимацию Амурской детской областной больницы. Врачи состояние мальчика до сих пор оценивают как стабильно тяжелое.