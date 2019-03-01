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01.03.2019 10:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске уволят водителя, выгнавшего из автобуса детей

Текст: Дина Непомнящая

Хабаровский водитель автобуса 14 маршрута выгнал из автобуса компанию подростков. В проезде детям отказали из-за того, что оплатить наличными билет они не смогли, а терминал в автобусе разрядился.

Как сообщается на сайте городской администрации, перевозчик принял решение уволить сотрудника, который спровоцировал конфликт. Кроме того, он готов извиниться перед обиженными пассажирами и компенсировать им причиненные неудобства.

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Этот инцидент стал поводом для оперативного совещания со всеми пассажирскими перевозчиками Хабаровска.

"Я считаю, что произошел вопиющий случай. То, что в автобусе по каким-либо причинам не работает валидатор, - исключительно проблема перевозчика. Ранее об этом уже говорилось - проезд пассажира в таком случае оплачивает сам владелец маршрута", - заявил на встрече мэр города Сергей Кравчук.

Он напомнил также, что когда, как в этой ситуации, речь идет о здоровье и безопасности детей, снять их с рейса можно только в присутствии полицейских и родителей.

Теперь в каждом хабаровском автобусе появится объявление, о том, что в случае неисправности валидатора проезд пассажир может не оплачивать.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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