В Хабаровске уволят водителя, выгнавшего из автобуса детей

Хабаровский водитель автобуса 14 маршрута выгнал из автобуса компанию подростков. В проезде детям отказали из-за того, что оплатить наличными билет они не смогли, а терминал в автобусе разрядился.

Как сообщается на сайте городской администрации, перевозчик принял решение уволить сотрудника, который спровоцировал конфликт. Кроме того, он готов извиниться перед обиженными пассажирами и компенсировать им причиненные неудобства.

Этот инцидент стал поводом для оперативного совещания со всеми пассажирскими перевозчиками Хабаровска.

"Я считаю, что произошел вопиющий случай. То, что в автобусе по каким-либо причинам не работает валидатор, - исключительно проблема перевозчика. Ранее об этом уже говорилось - проезд пассажира в таком случае оплачивает сам владелец маршрута", - заявил на встрече мэр города Сергей Кравчук.

Он напомнил также, что когда, как в этой ситуации, речь идет о здоровье и безопасности детей, снять их с рейса можно только в присутствии полицейских и родителей.

Теперь в каждом хабаровском автобусе появится объявление, о том, что в случае неисправности валидатора проезд пассажир может не оплачивать.