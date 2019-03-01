В Кирове освобождена врач, задержанная по делу о гибели девочки

Новости

На Черноморском побережье предупредили о ЧП из-за непогоды 15:38
Ученые спрогнозируют появление новых воронок на Ямале 15:37
В Петербурге весна начнется с гололедицы 15:36
Стая собак во Владимире набросилась на женщину 15:20
Лукашенко назвал потери Беларуси от российского налогового маневра 15:18
Найденная в Египте аномалия может быть могилой Александра Великого 15:16
Главу челябинского МЧС наградили за работу в Магнитогорске 15:14
В пустыне Атакама обнаружены организмы, не похожие на земные 15:03
В Саратове расчищавший снег рабочий ударил лопатой журналиста 15:02
В Нидерландах продают Lada Vesta за 55 тысяч евро 15:00
Лукашенко отметил значительный прогресс в отношениях с Китаем 14:52
Венесуэльская нефтяная компания PDVSA переносит свой офис в Москву 14:50
Лука Гуаданьино снимет "нетрадиционный" подростковый сериал для HBO 14:50
КС РФ обязал рассчитывать земельный налог только по данным ЕГРН 14:48
Калининградец нанял эвакуатор, чтобы угнать автомобиль 14:47
В Кирове начали проверку действий следователя, задержавшего врача 14:44
Эрмитажный кот Ахилл запустил челлендж в Instagram 14:42
Названы пять признаков слабого иммунитета 14:36
В России появится новый спортивный канал 14:34
В Кремле не подтвердили планы ввести теологию в светские вузы 14:34
Самолет Ростов - Новосибирск вернулся в аэропорт Платов 14:33
Белорусско-российский фильм "Черный пес" скоро увидят зрители РБ 14:27
Путин приедет на открытие Универсиады 14:26
В Кремле не будут вмешиваться в дискуссию о комиссии за оплату картами 14:25
В ДТП под Самарой три человека погибли и пятеро пострадали 14:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в нашей жизни с началом весны
Что изменится в нашей жизни с началом весны
Почему белые медведи атаковали людей
Почему белые медведи атаковали людей
4 марта в "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
4 марта в "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
01.03.2019 14:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кирове освобождена врач, задержанная по делу о гибели девочки

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кирове освобождена заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться погибшая трехлетняя девочка, сообщили в пятницу "РГ" в  Национальной медицинской палате.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В Кирове завели дело на должностных лиц после голодной смерти ребенка

"Врач дома" - сказали в пресс-службе палаты со ссылкой на ее президента известного врача Леонида Рошаль. В СУ СКР по Кировской области данную информацию комментировать отказались.

Сейчас в Кирове "гуляет" еще одна информация о том, что в знак протеста против задержания заведующей поликлиникой подали заявление на увольнение руководители нескольких детских поликлиник областного центра. В региональном минздраве данную информацию пока не комментируют.

Накануне в Кирове была задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка. Как считает следствие, ребенок был лишен медицинского контроля за здоровьем при попустительстве заведующей поликлиники "в результате ненадлежащего, халатного исполнения своих прямых обязанностей". Это квалифицируется, как ситуация, опасная для ребенка, в связи с чем женщина была задержана в порядке статей 91-92 УПК РФ.

Напомним, 20 февраля в квартире на улице Щорса областного центра было найдено тело трехлетней девочки. Она, как показала судмедэкспертиза, погибла от обезвоживания. По предварительной версии, 21-летняя мать девочки оставила ребенка дома на несколько дней без присмотра, забрав из квартиры всю еду и перекрыв воду. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью). Она взята под арест.

Одновременно было возбуждено уголовное дело о халатных действиях неустановленных сотрудников системы органов профилактики и учреждений здравоохранения

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль: РФ готова помочь нормализовать отношения Индии и Пакистана
Лукашенко обещает не брать деньги за размещение военных баз РФ в Беларуси
Самолет ВВС США пролетел над Россией
Возобновилась выдача льготных кредитов по программе "Семейный автомобиль"
Роструд: На следующей неделе россияне отдохнут три дня