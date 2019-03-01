В Кирове освобождена врач, задержанная по делу о гибели девочки

В Кирове освобождена заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться погибшая трехлетняя девочка, сообщили в пятницу "РГ" в Национальной медицинской палате.

"Врач дома" - сказали в пресс-службе палаты со ссылкой на ее президента известного врача Леонида Рошаль. В СУ СКР по Кировской области данную информацию комментировать отказались.

Сейчас в Кирове "гуляет" еще одна информация о том, что в знак протеста против задержания заведующей поликлиникой подали заявление на увольнение руководители нескольких детских поликлиник областного центра. В региональном минздраве данную информацию пока не комментируют.

Накануне в Кирове была задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка. Как считает следствие, ребенок был лишен медицинского контроля за здоровьем при попустительстве заведующей поликлиники "в результате ненадлежащего, халатного исполнения своих прямых обязанностей". Это квалифицируется, как ситуация, опасная для ребенка, в связи с чем женщина была задержана в порядке статей 91-92 УПК РФ.

Напомним, 20 февраля в квартире на улице Щорса областного центра было найдено тело трехлетней девочки. Она, как показала судмедэкспертиза, погибла от обезвоживания. По предварительной версии, 21-летняя мать девочки оставила ребенка дома на несколько дней без присмотра, забрав из квартиры всю еду и перекрыв воду. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью). Она взята под арест.

Одновременно было возбуждено уголовное дело о халатных действиях неустановленных сотрудников системы органов профилактики и учреждений здравоохранения